Загроза холери в Маріуполі: окупанти вже терміново шукають інфекційні відділення

Попри публічне заперечення загрози, російські окупанти в Маріуполі уже готують до запуску інфекційне відділення на базі лікарні швидкої медичної допомоги.

"Відділення смерті" готують під інфекційне

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, наголосивши, що окупанти офіційно не визнають загрози. Звичайна практика росіян – приховувати доти, доки ситуація не стане критичною. Хоча вона уже є такою.

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Майже готові 4 бокси для ізоляції хворих. Інфекційне відділення буде відкрите на базі ковідного відділення, яке під час вуличних боїв у Маріуполі використовувалась окупантами для зберігання близько 600 тіл загиблих. Відділення смерті,

– зазначив Андрющенко.

Він також зауважив, що інфекційне відділення очолює росіянин, який приїхав із Сибіру за пригодою на "медичне сафарі" для отримання унікального досвіду.

"Таке собі втілення "Записки юного врача" Булгакова на кістках маріупольців", – додав Андрющенко.

Черга за дозволом на поховання – 10 днів

За словами радника, у місті катастрофічна ситуація з похованням загиблих. Так, черга на отримання дозволу на поховання близьких становить до 10 днів. Це дуже довго, якщо враховувати, що на вулиці спека.

Цей час маріупольці мають зберігати тіло або вдома, або на вулиці імпровізованих моргів. Наслідки зрозумілі всім. Тому кількість власноруч влаштованих могил у дворах зростає,

– повідомив Андрющенко.

Він зазначив, що наразі у Маріуполі ексгумація де-факто зупинена.

Холера в Маріуполі: коротко про головне

Росіяни створили гуманітарну та екологічну катастрофу у Маріуполі. У ВООЗ уже давно попереджали, що у місті можливе поширення інфекційних захворювань, включно з холерою.

Своїми обстрілами російська армія зруйнувала в Маріуполі централізоване водопостачання та каналізацію. А на вулицях у спекотну погоду лежать тисячі тіл, які вже почали розкладатися.

Так, за словами заступника мера Маріуполя Сергія Орлова, до 10 тисяч маріупольців можуть померти від інфекцій.

Ще 6 червня Андрющенко підтвердив інформацію, що окупаційна влада закриває Маріуполь на карантин через епідемію.

У Ростові-на-Дону розгортають інфекційні відділення, в яких готуються приймати своїх військових.

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