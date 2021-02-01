Міністерство освіти Китаю вирішило робити хлопчиків "більш мужніми". Відібрані тренери проводитимуть зі школярами заняттями у спортзалах.

Джерело: Sixth Tone

До теми Мінкульт закупив комікси про лесбійок для шкільних бібліотек в Україні

Народна політична консультативна рада вважає, що тенденція фемінізації хлопчиків – це "загроза розвитку та існуванню нації". У раді переконані, що китайські хлопці шкільного віку є "слабкими, самозакоханими й боязкими". Мовляв, так на них можуть впливати "красиві та доглянуті" риси K-pop зірок. На думку влади, це може призвести кризи маскулінності в країні.

З огляду на скаргу консультативної ради, Міносвіти вирішило наймати кращих тренерів для уроків фізкультури та вдосконалювати їхні методи викладання. Натомість самих хлопців вмотивовуватимуть безкоштовною освітою в коледжах. Таким чином влада планує виховати "мужніх чоловіків" зі стійким психічним здоров'ям.

Реакція громадян Китаю: