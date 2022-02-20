Так вважає директор та інструктор "Курсів першої допомоги "САВ" Василь Кашуба. Однак це не єдине, що може зробити влада вже зараз з медичної точки зору.

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Наприклад, на його думку, варто було встановити автоматичні зовнішні дефібрилятори, організувати якомога більше курсів першої домедичної або тактичної медицини для населення, щоб відпрацьовувати знання на практиці і не панікувати у критичних ситуаціях.

Точно варто збільшити кількість аптечок в людних місцях, щоб людина могла ними дійсно скористуватися,
– вважає Кашуба.

Як приклад він продемонстрував журналістам 24 каналу їхню аптечку і пояснив, що туди входить.

  1. джгут-турнікет, яким можна зупинити масивну кровотечу з кінцівок;
  2. маркер, яким можна записати час після накладання джгута;
  3. багато бинтів, якими можна зупиняти незначні кровотечі. Дуже добре, якщо в аптечці є багато перев'язувальних засобів;
  4. ножиці – атравматичні, які не будуть травмувати людину, ними можна розрізати одяг, взуття – для того, щоб оглянути місце ураження;
  5. гемостатичний бинт – потрібний для того, щоб зупиняти кровотечу у тих місцях, де неможливо накласти джгут;
  6. хлоргекседин для обробки поранень;
  7. багато нітрилових рукавичок;
  8. термопокривало, яким можна допомогти при переохолодженні;
  9. опікова серветка – після того, як людина потримала місце опіку під проточною водою, після цього можна використати гідрогелеві серветки. Або ж коли немає холодної води – відразу використовуємо гідрогелеву серветку.
  10. "сніжок" – засіб використовують тоді, коли є вивихи. Якщо його стиснути, він стає дуже холодним – відбувається хімічна реакція і ним можна зменшити набряк, якщо є сильні забої, вивихи;
  11. пластирі, серветки різноманітні – це другорядне, але теж необхідне;
  12. ізраїльський бандаж – пов'язка, якою можна зупинити дуже сильну кровотечу, її треба туго намотувати на поранення;
  13. маска-клапан – використовують для штучного дихання, але не в умовах пандемії. Зараз не дуже добре її використовувати, але на аптечці вона є.

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