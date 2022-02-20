Загроза вторгення Росії: інструктор курсів першої допомоги сказав, що має бути в аптечках

У випадку воєнних дій у найбільшій небезпеці цивільне населення. Тому варто збільшити кількість аптечок в людних місцях.

Так вважає директор та інструктор "Курсів першої допомоги "САВ" Василь Кашуба. Однак це не єдине, що може зробити влада вже зараз з медичної точки зору.

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Наприклад, на його думку, варто було встановити автоматичні зовнішні дефібрилятори, організувати якомога більше курсів першої домедичної або тактичної медицини для населення, щоб відпрацьовувати знання на практиці і не панікувати у критичних ситуаціях.

Точно варто збільшити кількість аптечок в людних місцях, щоб людина могла ними дійсно скористуватися,

– вважає Кашуба.

Як приклад він продемонстрував журналістам 24 каналу їхню аптечку і пояснив, що туди входить.

джгут-турнікет, яким можна зупинити масивну кровотечу з кінцівок; маркер, яким можна записати час після накладання джгута; багато бинтів, якими можна зупиняти незначні кровотечі. Дуже добре, якщо в аптечці є багато перев'язувальних засобів; ножиці – атравматичні, які не будуть травмувати людину, ними можна розрізати одяг, взуття – для того, щоб оглянути місце ураження; гемостатичний бинт – потрібний для того, щоб зупиняти кровотечу у тих місцях, де неможливо накласти джгут; хлоргекседин для обробки поранень; багато нітрилових рукавичок; термопокривало, яким можна допомогти при переохолодженні; опікова серветка – після того, як людина потримала місце опіку під проточною водою, після цього можна використати гідрогелеві серветки. Або ж коли немає холодної води – відразу використовуємо гідрогелеву серветку. "сніжок" – засіб використовують тоді, коли є вивихи. Якщо його стиснути, він стає дуже холодним – відбувається хімічна реакція і ним можна зменшити набряк, якщо є сильні забої, вивихи; пластирі, серветки різноманітні – це другорядне, але теж необхідне; ізраїльський бандаж – пов'язка, якою можна зупинити дуже сильну кровотечу, її треба туго намотувати на поранення; маска-клапан – використовують для штучного дихання, але не в умовах пандемії. Зараз не дуже добре її використовувати, але на аптечці вона є.

У разі загрози передусім треба дбати про себе, своє життя, спочатку надавати допомогу собі. Домедичну допомогу надаємо тільки тоді, коли місце є безпечне.

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