Чи загрожує Україні "чорний грибок", який поширюється на тлі COVID-19

Нині на тлі коронавірусу в Індії поширюється так званий "чорний грибок" (мукормікоз). Від недуги масово страждають люди, які перехворіли на COVID-19.
Академік Національної академії наук Володимир Широкобоков розповів, що зазвичай такий грибок виявляють у людей з поганим імунним захистом, до прикладу зі СНІДом. Але тепер його діагностують й у хворих на коронавірус.
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Він зауважив, що це опортуністична інфекція, яка виникає у вигідних для неї умовах на тлі послаблення організму людини. Але поки що в Україні немає спалахів мукормікозу.
Але можливо, що активізація якихось грибкових інфекцій іде, однак увага зосереджується на самому захворюванні. Масштабний спалах мукормікозу в Індії може бути пов’язаний з антисанітарними умовами, які сприяють розвитку інфекції. Загалом, грибкові інфекції дуже поширені, та на сьогодні є достатньо хороші й антибіотики, й препарати, які від них лікують,
– розповів експерт.
Також він прокоментував поширення індійського штаму. Широкобоков підтвердив, що індійський штам з потрійною мутацією викликає тяжчі форми захворювання. І не лише у літніх людей, а й у людей середнього віку.
Вірус набуває темпів мутаційної активності й це далеко не останній варіант, який на нас чекає,
– підсумував науковець.
Новий штам коронавірусу з Індії: що відомо
Джерело: CNBC з посиланням на ВООЗ
- В Індії циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією – В.1.61).
- Днями Всесвітня організація охорони здоров'я змінила класифікацію "потрійного мутанта" з Індії на "небезпечний варіант", який загрожує усьому світу.
- За попередніми даними штам В.1.617 поширюється швидше оригінального вірусу і й вміє обходити частину захисних механізмів, які надаються вакцинами.
- При цьому попередні дані свідчать про те, що сучасні COVID-вакцини "залишаються ефективними в запобіганні захворювання і смерті інфікованих" варіантом В.1.617.