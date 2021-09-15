У НАН спрогнозували ускладнення епідситуації

Вчені зазначили, що на епідеміологічну ситуацію впливає велика кількість свят, теплих днів без опадів та інші фактори, за яких зростала кількість особистих контактів серед населення.

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У НАН аналізували дані за період 6.07.2020 – 31.08.2021. Новий прогноз базується на показниках, починаючи з 17.05.2021, оскільки особливості спалахів COVID-19 мінялися.

Темпи поширення епідемії в Україні суттєво прискорилися за останні два тижні. Період подвоєння кількості нових виявлень зменшився до двох тижнів. Основні епідемічні параметри (кількість нових виявлень, смертей та госпіталізацій), які ще два тижні тому були подібними до тогорічних, продемонстрували випереджальне зростання,

– йдеться у повідомленні.

Яка середня кількість випадків інфікувань та смертності

За даними вчених, середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 2950 людей на день, тобто за два тижні – вдвічі.

Водночас середня кількість летальних випадків становить 58 смертей на день у середньому за останній тиждень, відповідно — за два тижні показник зріс на 41%.

Коли прогнозують нову хвилю

Згідно з прогнозними обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме:

3638 протягом тижня 15–21 вересня 2021 року:

5208 – протягом тижня 22–28 вересня 2021 року.

Науковці відзначили, що в Україні дещо знизилась летальність від коронавірусу. Показники коливаються у діапазоні від 2,5% до 3%:

Подальше зниження летальності можна очікувати на основі даних про вікову структуру хворих,

– додали у НАН.

Вплив навчального сезону

Вчені пояснили, що на тлі початку навчального року різко зросла захворюваність серед дітей, частка яких у випадках хвороби вперше за весь час статистики перевищила 10%.

Той факт, що захворюваність різко зросла одночасно з початком навчального року та зростанням захворюваності серед дітей, свідчить про суттєвий вплив відкритих шкіл на епідемічний процес в українських умовах.

Загрозлива ситуація на Заході

Крім того, у НАН вважають "загрозливою" ситуацію на Заході країни та назвали регіони, де фіксують найгіршу динаміку.

Зокрема, високою є захворюваність у Чернівецькій області, Львівській, Волинській, Тернопільській.

Висновки

прогноз показує, що поточна хвиля буде й надалі зростати;

у побудованій моделі спостерігається значний вплив свят (перш за все Дня Незалежності України) та інших дат;

помилки в моделі, що раніше давала точні результати, свідчать про зміну динаміки кількості нових хворих.

нова хвиля може мати відмінний від попередніх характер, це не дивно, враховуючи те, що багато людей уже хворіли на коронавірус, вакцинальну кампанію та появу нового штаму Дельта.

Актуальна статистика COVID-19 Джерело: МОЗ До слова, сьогодні, 15 вересня в Україні уже повідомили про значне зростання захворюваності. Так, впродовж доби зареєстрували 4 640 випадки коронавірусної хвороби. До лікарень госпіталізували 1 609 пацієнтів з симптомами коронавірусу. Від ускладнень хвороби, на жаль, померли, 93 людини. Водночас 1 858 людей видужали.

Статистика в регіонах В Україні різко зросла захворюваність: 4,5 тисяч інфікованих за добу