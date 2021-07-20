Тижнева тенденція росту захворюваності
В ході брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко заявив, що тижнева кількість нових випадків і госпіталізацій в Україні почала зростати – до плюс 5%.
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Найбільш тривожна ситуація зараз в Одеській області, тут фіксують початок тренду на зростання захворюваності,
– зазначив Юрій Ганіченко.
За словами експерта, в регіоні за останній тиждень рівень госпіталізацій виріс на 50%.
У решті регіонів України або продовжує "падати" захворюваність – це меншість регіонів, або коливаються на рівні свого плато.
Реагувати на спалах потрібно вже
Юрій Ганіченко підкреслив, що необхідно вже зараз реагувати на таке зростання і визначати на рівні окремих територіальних громад, звідки йде спалах.
Високий рівень госпіталізацій тільки в Сумській області (13,2), проте ці показники стабільні вже тривалий час, тому фахівці не класифікують це як спалах.