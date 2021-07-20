Загрозлива тенденція: визначили область, де погіршується ситуація з коронавірусом

Експерти Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) повідомляють, що Одеська область демонструє загрозливу тенденцію зростання показників захворюваності коронавірусів.

Тижнева тенденція росту захворюваності

В ході брифінгу керівник Центру економіки охорони здоров'я KSE Юрій Ганіченко заявив, що тижнева кількість нових випадків і госпіталізацій в Україні почала зростати – до плюс 5%.

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Найбільш тривожна ситуація зараз в Одеській області, тут фіксують початок тренду на зростання захворюваності,

– зазначив Юрій Ганіченко.

За словами експерта, в регіоні за останній тиждень рівень госпіталізацій виріс на 50%.

У решті регіонів України або продовжує "падати" захворюваність – це меншість регіонів, або коливаються на рівні свого плато.

Реагувати на спалах потрібно вже

Юрій Ганіченко підкреслив, що необхідно вже зараз реагувати на таке зростання і визначати на рівні окремих територіальних громад, звідки йде спалах.

Середній рівень госпіталізації в Україні становить 6,9 на 100 тисяч населення, а в Одеській області – 12,6 – це вдвічі більше.

Високий рівень госпіталізацій тільки в Сумській області (13,2), проте ці показники стабільні вже тривалий час, тому фахівці не класифікують це як спалах.