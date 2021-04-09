Західні ЗМІ повідомили про 4 смерті після вакцинації російським "Супутником V"

Читать новость на русском

Джерело:

EUobserver

За останній час в Росії померли 4 людини після щеплення "Супутником V", ще 6 людей мали серйозні побічні ефекти.

Регулятор отримав відповідні документи

До Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА), яке вивчає російську вакцину для її можливої реєстрації в ЄС анонімно надіслали внутрішні документи Росспоживнагляду.

До теми Росія продала до ЄС не той "Супутник V", що схвалив науковий журнал

Що відомо про смертельні випадки

Згідно з документами, троє з чотирьох померлих – жінки у віці 51, 69 і 74 років. У документах наголошується, що смерті були викликані проблемами з серцем, легенями і рівнем цукру в крові. Принаймні в одному випадку, як висновок смерті вказано поствакцинальне ускладнення.

Справжність одного з документів Росспоживнагляду підтвердив EUobserver старший вірусолог НДІ епідеміології та мікробіології ім. Гамалії Денис Логунов.

Я запросив інформацію про цю справу і отримав відповідь. Цей випадок – не фейк,
– сказав Логунов про смерть 51-річної жінки, яка раптово померла після отримання другої дози "Супутника".

Справу наче б то розслідували. Ніякого зв'язку з вакцинацією не виявили.

Реакція Росії

Водночас у Росспоживнагляді заявили, що жодної смерті внаслідок застосування російських вакцин проти коронавірусу не зафіксовано, а "частота небажаних реакцій становить не більше 0,1%".

EUobserver пише, що 10 випадків – це вкрай мало, якщо враховувати кількість проведених щеплень. Ймовірно, річ у відсутності прозорості в Росії, а також у неякісному зборі даних, нереєстрації випадків реакцій на щеплення.

Ставлення ЄС до російської вакцини

Що відомо про вакцину "Супутник V"

Росія зареєструвала препарат ще до завершення клінічних випробувань. Згодом результати таки опублікували у міжнародному журналі The Lancet, однак вони виявилися суперечливими.