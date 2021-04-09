Західні ЗМІ повідомили про 4 смерті після вакцинації російським "Супутником V"

Джерело:EUobserver
За останній час в Росії померли 4 людини після щеплення "Супутником V", ще 6 людей мали серйозні побічні ефекти.
До Європейського агентства з лікарських засобів (ЕМА), яке вивчає російську вакцину для її можливої реєстрації в ЄС анонімно надіслали внутрішні документи Росспоживнагляду.
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Згідно з документами, троє з чотирьох померлих – жінки у віці 51, 69 і 74 років. У документах наголошується, що смерті були викликані проблемами з серцем, легенями і рівнем цукру в крові. Принаймні в одному випадку, як висновок смерті вказано поствакцинальне ускладнення.
Справжність одного з документів Росспоживнагляду підтвердив EUobserver старший вірусолог НДІ епідеміології та мікробіології ім. Гамалії Денис Логунов.
Я запросив інформацію про цю справу і отримав відповідь. Цей випадок – не фейк,
– сказав Логунов про смерть 51-річної жінки, яка раптово померла після отримання другої дози "Супутника".
Справу наче б то розслідували. Ніякого зв'язку з вакцинацією не виявили.
Водночас у Росспоживнагляді заявили, що жодної смерті внаслідок застосування російських вакцин проти коронавірусу не зафіксовано, а "частота небажаних реакцій становить не більше 0,1%".
EUobserver пише, що 10 випадків – це вкрай мало, якщо враховувати кількість проведених щеплень. Ймовірно, річ у відсутності прозорості в Росії, а також у неякісному зборі даних, нереєстрації випадків реакцій на щеплення.