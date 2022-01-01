Захищатиме від COVID-19 усе життя: японські вчені розробляють нову вакцину

Японські вчені зараз розробляють цілковито інноваційну вакцину проти коронавірусу. Планується, що вона має захищати організм людини проти цієї інфекції протягом усього життя.

Довічний імунітет

За розробку взялася група учених з Токійського інституту медичних наук. Фахівці взяли за основу вакцину проти віспи.

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Що відомо про нову вакцину

Вакцину від віспи, яку взяли за основу, розробив британський лікар Едвард Дженнер у XVIII столітті.

Вона містила в собі безпечний для людини вірус коров'ячої віспи. Зрештою, вона і допомогла людству подолати смертельне захворювання.

Ідея японських учених у тому, щоб створити рекомбінантний вірус осповакцини, що містить спайковий білок вірусу SARS-CoV-2 – той, що викликає COVID-19. На їхню думку, такий підхід може призвести до того, що виробиться довічний клітинний імунітет проти коронавірусу.

Препарати, які використовують вектор вірусу осповакцини, є найпотужнішими з усіх,

– сказав один із розробників Мітінорі Кохара.

Експерименти успішні, однак є нюанс

Експерименти провели на мишах. Вчені використали рекомбінантний вірус осповакцини, що кодує ген пташиного грипу. Результати показали високі рівні антитіл, які зберігалися понад 20 місяців. При цьому всі вакциновані миші змогли вижити.

Однак розробники застерегли, що такий тип вакцини має невеликі побічні ефекти. Але й препарат не потребує особливих способів транспортування та зберігання.

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Коли розпочнуться випробування на людях