Чи захищає вакцина проти штаму Омікрон: останнє дослідження

Ранні дослідження показують, що вакцини й перенесена раніше інфекція можуть захищати від Омікрон менше, ніж від інших штамів. Але захист все одно "сильніший, ніж базовий".

Результати одного з ранніх рецензованих досліджень припускають, що перехворілі на коронавірус та вакциновані люди мають "сильніший, ніж базовий" захист від штаму Омікрон.

Увага Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Однак лабораторні дослідження дійсно показують, що Омікрон "перевершив" всі інші варіанти у здатності ухилятися від захисту, отриманого від попередньої інфекції або вакцинації.

Провідний автор Ючун Ван, старший науковий співробітник Національного інституту контролю за харчовими продуктами та ліками в Китаї каже, що їхні результати підтверджують нещодавні відкриття в Південній Африці, які свідчать, що Омікрон легко ухиляється від імунітету.

Чи варто вакцинуватися

Науковець зауважив, що наявність імунітету це все ж перевага. Оскільки різниця все одно відчутна.

Середній ED50 (рівень захисту) від Омікрон все ще вищий, ніж базовий рівень, що вказує на те, що певний захисний ефект все ще може спостерігатися,

– заявив Ючун Ван.

Дослідники також зауважили, що стратегія використання третьої дози може значно підвищити імунітет у населення.

Тим паче ще не можна стверджувати, що вакцинація не захищає від важкого перебігу хвороби, госпіталізації та смерті внаслідок інфікування новим штамом. Наразі серед інфікованих Омікроном зареєстрували лише 1 летальний випадок. Чи був цей пацієнт вакцинованим наразі невідомо.

Варто розуміти, що дослідження мало недоліки

Група експертів з 11 учених вивчила 28 зразків сироватки пацієнтів, які одужують від вихідного штаму SARS-CoV-2.

Вони протестували їх n vitro (тобто "у пробірці") на зразках Омікрон та на 4 інших штамах, які позначені ВООЗ як ті, що викликають занепокоєння.

Основним недоліком цього дослідження є те, що воно проводилось in vitro і що в ньому використовували псевдотипові (штучно створені) віруси. Однак в сучасній літературі з вивчення вакцин "встановлено, що аналізи нейтралізації in vitro є хорошими предикторами ефективності захисту вакцини та реальної ефективності вакцини".

Дослідники розуміють, що для кращого розуміння Омікрон потрібні додаткові дослідження, і не лише в лабораторних умовах, а й у реальних.