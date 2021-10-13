Нове антитіло відкрили вчені з Федеральної політехнічної школи Лозанни. Доклінічні експерименти показали повний захист від COVID-19.

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Нове антитіло назвали найпотужнішим з усіх відомих

Вчені заявили, що виявлене ними антитіло найпотужніше з усіх відкритих нині. Особливі противірусні властивості забезпечуються внаслідок структури антитіла, яке зв'язується зі спайковим білком SARS-CoV-2 в тому місці, яке зазвичай не піддається мутаціям.

Так, антитіло блокує зв'язування спайкового білка з рецептором АСЕ2, який є "головним входом" в клітини. В результаті процес розмноження вірусу припиняється, що запобігає поширенню інфекції по організму.

Результати дослідження

Під час експериментів на моделях хом'яків антитіло повністю захистило від SARS-CoV-2 у високих концентраціях.

З точки зору профілактики, захист від COVID-19 може зберігатися 4 – 6 місяців.

Ці результати особливо важливі для людей, які не можуть вакцинуватися або для тих, чия відповідь на вакцинацію виявилась низькою. Ці групи населення, а також онкопацієнти можуть бути захищені шляхом ін'єкції антитіл 2 – 3 рази на рік,

– повідомили автори дослідження.

Коли новий препарат може з'явитися на ринку

На жаль, точні терміни виходу нового препарату поки що невідомі. Зрозуміло лише те, що до цього ще далеко, оскільки клінічні дослідження запустять лише наприкінці 2022 року.