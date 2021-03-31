Захищає від ожиріння і значно подовжує життя: вчені назвали ключову добавку раціону
Дослідження показали, що добавки селену в раціон тварин і мікроорганізмів допомогли запобігти негативним наслідкам жирного раціону, а також значно збільшити їх тривалість життя.
Джерело:eLife
Американські вчені шукали простий спосіб для попередження ожиріння і раннього старіння, який дозволив би людям замість суворої дієти дотримуватись звичного раціону. Вони знали, що обмеження споживання з їжею амінокислоти метіоніну є перевіреним способом збільшення тривалості життя у багатьох організмів, зокрема ссавців.
До теми Може нашкодити: кому можна приймати риб'ячий жир, а кому – протипоказано
Ключем до розробки такого способу стало розуміння, що обмеження метіоніну викликає зниження гормону IGF-1. З попередніх досліджень вчені знали, що добавки селену знижують рівень IGF-1 у щурів, тому стали вивчати його властивості для боротьби з ожирінням.
Як проводили дослідження
На першому етапі експериментів вчені розділили мишей в 3 групи:
- Раціон першої групи містив нормальну кількість метіоніну.
- Друга група – обмежену кількість метіоніну.
- В третій групі – гризуни отримували нормальний рівень метіоніну і додатково добавку селену.
Результати експериментів
Добавка селену повністю захищала від різкого збільшення ваги і накопичення жиру так само, як і у мишей з обмеженим споживанням метіоніну.
Аналізуючи метаболічні маркери в крові цих тварин, вчені побачили різке зниження рівня гормону IGF-1 і гормону лептину, який контролює споживання їжі і витрата енергії.
Це означає, що споживання селену викликає більшість, якщо не всі ознаки обмеження метіоніну,
– йдеться у висновках авторів.
Додаткові експерименти
Щоб оцінити ефект селену на тривалість життя, дослідники вирішили провести експеримент з дріжджами. Обмеження метіоніну збільшує їх тривалість життя, а тепер вчені хотіли з'ясувати, чи може селен привести до аналогічних результатів. Виявилося, що може.
Так, вирощені в середовищі з додаванням селену дріжджі збільшили тривалість життя на 62%.
Дослідження свідчить, що короткочасне введення органічних або неорганічних джерел селену забезпечує безліч переваг для здоров'я мишей, де найголовнішим є запобігання ожиріння.
В довгостроковій перспективі добавка селену в раціон також може запобігати віковим захворюванням і продовжити загальну виживаність тварин. Вчені припустили, що подібна ефективність селену буде й для людей, однак ці результати ще необхідно перевірити.
Поділитися новиною