Захисних масок у морі більше, ніж медуз

На початку пандемії ЗМІ публікували багато позитивних фото і повідомлень про поліпшення екологічної ситуації. На жаль, приводів для оптимізму все ж не так багато – на заміну пластику і пляшкам прийшли одноразові маски, які тоннами потрапляють в море.

Море масок в океані

Ще в травні минулого року дайвери почали помічати в Середземному морі незвичайний осад, який виявився скупченням величезної кількості використаних масок. Незабаром подібні тривожні сигнали почали надходити з різних країн світу, а в вересні на узбережжі Бразилії знайшли мертвого пінгвіна, що проковтнула респіратор.

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За оцінками екологічної організації OceansAsia, до 2020 року в океани могло потрапити не менш 1,56 мільярда одноразових засобів індивідуального захисту. У світі щомісяця викидається до 129 мільярдів засобів індивідуального захисту.

Чим це небезпечно

Експерти повідомили, що використані засоби захисту потрапляють в море з однієї причини – люди не замислюються про їхню утилізацію і просто викидають на смітник. Разом з тим, до 80% побутових відходів, що потрапляють в моря, змиваються з материків дощами.

Більшість масок виготовляються з матеріалів з вмістом пластику, і може знадобитися до 450 років для повноцінного розкладання. Мікропластік (крихітні частинки пластику) виділяють токсини й можуть серйозно зашкодити навколишньому середовищу. Так, тварини та птахи нерідко плутають пластикові відходи з їжею і задихаються, проковтнувши їх.

Постарайтеся використовувати багаторазові маски або ті, які виготовляються без додавання пластика. Якщо у вас немає іншого вибору, ніколи не кидайте маску на землю,

– радять науковці.