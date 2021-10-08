Захворіло ще 6 дітей: у якому стані паралізована дитина з поліомієлітом на Рівненщиині

У Рівненській області маленька дитина, в якої напередодні підтвердили поліомієліт, зараз вже не стає на ноги. Вона виховується в родині, де десятеро дітей. Окрім неї, вірус виявили ще у шістьох її братів та сестер.

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Малюку рік і чотири місяці. Батьки свідомо відмовились від обов'язкового щеплення через релігійні переконання. Медики не беруться прогнозувати, чи дитина зможе надалі ходити. Про це повідомили в Рівненській обласній дитячій лікарні.

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Хвороба інфекційна. Аби попередити її спалах – в області працюють вірусологи.

Що сталось із дитиною

Поліомієліт у півторарічної дитини діагностували на початку вересня. Дівчинка, котрій рік і 4 місяці, через в'ялі ніжки перестала ходити. Батьки звернулись до лікарів. 3 вересня дитину госпіталізували до дитячої обласної лікарні.

Дитині призначили лікування, проте воно було неефективним. Тоді медики запідозрили поліомієліт. Результати аналізів це підтвердили.

За словами завідуючої неврологічним відділенням Лілії Зорук, півторарічну дівчинку після трьох тижнів лікування вже виписали з лікарні, проте у неї параліч ніжок. На дитину чекає тривала реабілітація.

Поліовірус викликав у дитини парез спочатку однієї ніжки, потім іншої. Та кінцівка, де пізніше почалося захворювання, краще відновлюється. Дитина потребує тривалого відновного лікування,

– підкреслила неврологиня обласної дитячої лікарні.

"Будемо намагатись зробити все для того, щоб вона ходила. Важкий вірус і на рахунок повного відновлення прогноз, можливо, і сумнівний. Попереду не один курс відновного лікування та реабілітації", – сказала завідувачка центру відновного лікування.

Захворіло ще 6 дітей

Відомо, що дівчинка є наймолодшою – десятою дитиною у сім"ї. Окрім неї, вірус виявили ще у 6 її братів та сестер. Вони є носіями, але не мають важких ускладнень і почуваються здоровими. Школу вони не відвідують і нині перебувають вдома.

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Епідрозслідування триває

Наразі фахівці проводять епідрозслідування, адже поліомієліт – вірусна інфекція. Його можуть підхопити як невакциновані діти, так і дорослі – найчастіше через брудні руки, їжу та воду. Хвороба здатна уражати центральну нервову систему і призводити до паралічу. Ці процеси попри лікування, незворотні.

Поліомієліт – що це? Це інфекційна хвороба, яка вражає нервову систему. Кожен із двохсот, хто перехворів, залишається паралізованим на все життя. Найбільш вразливими є діти до 5 років. Кожен десятий помирає від задухи.

Перші симптоми хвороби:

лихоманка;

втома;

головний біль;

слабкість у м'язах.

за лічені години може з'явитися параліч, найчастіше вражає ноги.