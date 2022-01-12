Омікрон "знайде" усіх

Зокрема, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, вважає, що Омікрон завдасть "головного удару" тим, хто немає жодного щеплення проти COVID-19.

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Омікрон при його "безпрецедентній мірі ефективності поширення" в кінцевому підсумку знайде майже всіх,

– зазначив Ентоні Фаучі.

Щеплені перенесуть Омікрон легше

За його прогнозом захворіють також й ті, хто вакцинувався і навіть зробив бустерне щеплення. Однак матимуть значно легший перебіг захворювання, з мінімальними ризиками госпіталізації та смерті.

До слова, у ВООЗ вчора, 11 січня повідомили, що, ймовірно, бустерні дози вакцин проти COVID-19, які наразі доступні на ринку, не допоможуть захиститися від нових штамів коронавірусу. А тому світу потрібні нові ефективні проти штамів вакцини.

Темпи поширення Омікрону дуже високі

У Європейському регіоні у перший тиждень 2022 року зареєстрували понад 7 мільйонів ​​випадків COVID-19.

Кількість нових випадків у Європі зросла удвічі лише за тиждень. Станом на 10 січня, 26 країн повідомили, що понад 1% їхнього населення інфікується COVID-19 щотижня.

За даними ВООЗ, 50 із 53 країн Європи та Центральної Азії повідомили про те, що виявили Омікрон.

Що відомо про перебіг захворювання внаслідок інфікування штамом? Більшість досліджень показали, що штам Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Основними його симптомами вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка. Ці симптоми легко сплутати із звичайним ГРВІ. Погана новина – усі наявні вакцини не формують достатню імунну відповідь проти цього штаму. Так, вакцина Більшість досліджень показали, що штам Омікрон викликає хворобу у легкій формі. Основними його симптомами вважають сухий кашель, загальний біль по всьому тілу, нічна пітливість та лихоманка. Ці симптоми легко сплутати із звичайним ГРВІ. Погана новина – усі наявні вакцини не формують достатню імунну відповідь проти цього штаму. Так, вакцина Pfizer лише на 20 – 25% ефективна у запобіганні симптоматичному захворюванні проти інфікування. Та все ще захищає проти ускладненого перебігу COVID-19.

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