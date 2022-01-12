Захворіють усі, навіть вакциновані, – головний інфекціоніст США про Омікрон
Джерело:CNN
Американський інфекціоніст вважає, що нікому не вдасться уникнути зараження штамом коронавірусу Омікрон. Однак, щеплені перенесуть хворобу у легшій формі.
Омікрон "знайде" усіх
Зокрема, директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі, вважає, що Омікрон завдасть "головного удару" тим, хто немає жодного щеплення проти COVID-19.
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Омікрон при його "безпрецедентній мірі ефективності поширення" в кінцевому підсумку знайде майже всіх,
– зазначив Ентоні Фаучі.
Щеплені перенесуть Омікрон легше
За його прогнозом захворіють також й ті, хто вакцинувався і навіть зробив бустерне щеплення. Однак матимуть значно легший перебіг захворювання, з мінімальними ризиками госпіталізації та смерті.
До слова, у ВООЗ вчора, 11 січня повідомили, що, ймовірно, бустерні дози вакцин проти COVID-19, які наразі доступні на ринку, не допоможуть захиститися від нових штамів коронавірусу. А тому світу потрібні нові ефективні проти штамів вакцини.
Темпи поширення Омікрону дуже високі
- У Європейському регіоні у перший тиждень 2022 року зареєстрували понад 7 мільйонів випадків COVID-19.
- Кількість нових випадків у Європі зросла удвічі лише за тиждень. Станом на 10 січня, 26 країн повідомили, що понад 1% їхнього населення інфікується COVID-19 щотижня.
- За даними ВООЗ, 50 із 53 країн Європи та Центральної Азії повідомили про те, що виявили Омікрон.