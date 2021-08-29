Госпіталізації потребує все більше пацієнтів

Показники захворюваності сягають 2 тисяч уже третю добу поспіль, високим залишається й відсоток госпіталізованих пацієнтів з COVID-19, так впродовж минуло доби до лікарень шпиталізували 772 людини, що навіть більше, ніж минулої доби, коли госпіталізації потребували 708 пацієнтів.

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Від ускладнень коронавірусу впродовж минулої доби померли 34 пацієнти. Водночас видужали – 685 людей.

За добу виконали 38864 тестів на коронавірус:

методом ПЛР – 18 344,

методом ІФА – 3 661,

експрес-тестами – 16 859.

Від початку пандемії в Україні інфікувались коронавірусом – 2 284 191 людина. Станом на 29 серпня одужали – 2 206 392 людини. Водночас жертвами коронавірусу, на жаль, стали 53 720 громадян країни.

Кількість заражень коронавірусом в регіонах за добу:

Київ – 240 випадків;

Вінницька область – 34 випадки;

Волинська область – 21 випадок;

Дніпропетровська область – 140 випадків;

Донецька область – 132 випадки;

Житомирська область – 86 випадків;

Закарпатська область – 11 випадків;

Запорізька область – 66 випадків;

Івано-Франківська область – 57 випадків;

Київська область – 134 випадки;

Кіровоградська область – 20 випадків;

Луганська область – 29 випадків;

Львівська область – 101 випадок;

Миколаївська область – 15 випадків;

Одеська область – 121 випадок;

Полтавська область – 29 випадків;

Рівненська область – 30 випадків;

Сумська область – 63 випадки;

Тернопільська область – 67 випадків;

Харківська область – 156 випадків;

Херсонська область – 77 випадків;

Черкаська область – 62 випадки;

Чернівецька область – 126 випадків;

Чернігівська область – 65 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу