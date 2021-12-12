До лікарень госпіталізували 2 566 людей з середнім або важким перебігом хвороби. На жаль, ще 238 пацієнтів померли. Натомість одужали 11 626 інфікованих.

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Охоплення тестування населення

Темпи тестування в країні дещо знизились, оскільки за минулу добу в Україні провели всього 44 861 дослідження на наявність COVID-19, зокрема:

  • методом ПЛР – 19 632,
  • методом ІФА – 4 350,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 0879.

Скільки нових хворих виявили в регіонах:

  • Київ – 461;
  • Вінницька область – 206;
  • Волинська область – 314;
  • Дніпропетровська область – 376;
  • Донецька область – 214;
  • Житомирська область – 248;
  • Закарпатська область – 146;
  • Запорізька область – 210;
  • Івано-Франківська область – 231;
  • Київська область – 259;
  • Кіровоградська область – 155;
  • Луганська область – 15;
  • Львівська область – 275;
  • Миколаївська область – 239;
  • Одеська область – 311;
  • Полтавська область – 296;
  • Рівненська область – 101;
  • Сумська область – 158;
  • Тернопільська область – 179;
  • Харківська область – 174;
  • Херсонська область – 49;
  • Хмельницька область – 240;
  • Черкаська область – 178;
  • Чернівецька область – 103;
  • Чернігівська область – 137.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 559 092 випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2. 16 294 537 пацієнтів вже одужали. Натомість померли, на жаль, 91 027 хворих.


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