До лікарень госпіталізували 2 566 людей з середнім або важким перебігом хвороби. На жаль, ще 238 пацієнтів померли. Натомість одужали 11 626 інфікованих.
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Охоплення тестування населення
Темпи тестування в країні дещо знизились, оскільки за минулу добу в Україні провели всього 44 861 дослідження на наявність COVID-19, зокрема:
- методом ПЛР – 19 632,
- методом ІФА – 4 350,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 0879.
Скільки нових хворих виявили в регіонах:
- Київ – 461;
- Вінницька область – 206;
- Волинська область – 314;
- Дніпропетровська область – 376;
- Донецька область – 214;
- Житомирська область – 248;
- Закарпатська область – 146;
- Запорізька область – 210;
- Івано-Франківська область – 231;
- Київська область – 259;
- Кіровоградська область – 155;
- Луганська область – 15;
- Львівська область – 275;
- Миколаївська область – 239;
- Одеська область – 311;
- Полтавська область – 296;
- Рівненська область – 101;
- Сумська область – 158;
- Тернопільська область – 179;
- Харківська область – 174;
- Херсонська область – 49;
- Хмельницька область – 240;
- Черкаська область – 178;
- Чернівецька область – 103;
- Чернігівська область – 137.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна картина захворюваності в країні
За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 559 092 випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2. 16 294 537 пацієнтів вже одужали. Натомість померли, на жаль, 91 027 хворих.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу
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