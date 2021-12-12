Захворюваність на COVID-19 в Україні значно знизилась

За минулу добу, 11 грудня, в Україні виявили 5 275 нових хворих на COVID-19. З них 526 дітей та 53 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 2 566 людей з середнім або важким перебігом хвороби. На жаль, ще 238 пацієнтів померли. Натомість одужали 11 626 інфікованих.

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Охоплення тестування населення

Темпи тестування в країні дещо знизились, оскільки за минулу добу в Україні провели всього 44 861 дослідження на наявність COVID-19, зокрема:

методом ПЛР – 19 632,

методом ІФА – 4 350,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 0879.

Скільки нових хворих виявили в регіонах:

Київ – 461;

Вінницька область – 206;

Волинська область – 314;

Дніпропетровська область – 376;

Донецька область – 214;

Житомирська область – 248;

Закарпатська область – 146;

Запорізька область – 210;

Івано-Франківська область – 231;

Київська область – 259;

Кіровоградська область – 155;

Луганська область – 15;

Львівська область – 275;

Миколаївська область – 239;

Одеська область – 311;

Полтавська область – 296;

Рівненська область – 101;

Сумська область – 158;

Тернопільська область – 179;

Харківська область – 174;

Херсонська область – 49;

Хмельницька область – 240;

Черкаська область – 178;

Чернівецька область – 103;

Чернігівська область – 137.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в країні

За весь час пандемії в Україні зареєстрували 3 559 092 випадків інфікування вірусом SARS-CoV-2. 16 294 537 пацієнтів вже одужали. Натомість померли, на жаль, 91 027 хворих.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 каналу

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