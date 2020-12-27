За 26 грудня серед військових та працівників ЗСУ виявили лише 32 нових випадки COVID-19. Це удвічі менше, ніж показник за попередню добу.

Ситуація з COVID-19 у ЗСУ

Від початку епідемії одужали 11 246 осіб. Кількість летальних випадків – 37. Про це у фейсбуці повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ.

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Станом на 27 грудня хворіють 2 374 людей. На ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебуває 421 хворий.

Кількість військових, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби – 34 людини.

За добу 26 грудня недугу підтвердили у 32 військових і працівників ЗСУ.

У медзакладах з них лікуються 5 хворих:

59 військовий мобільний госпіталь – 2 військовослужбовці;

Черкаський військовий госпіталь – 2 військовослужбовці;

Коростишівська ЦРЛ – 1 працівник ЗС України.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, вони отримують необхідне лікування.

Решту 27 пацієнтів лікуються вдома під наглядом медиків. Найбільше з них – нам Київщині, Вінниччині та Дніпропетровщині.

Важливо! Аналіз захворювань серед військових і цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми, які не належать до кола осіб, з якими є щоденне спілкування.