До лікарень госпіталізували 613 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 44 інфікованих пішли із життя.

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Натомість 1 007 пацієнтів виписали, оскільки вони вже одужали.

Впродовж 12 серпня в Україні провели 47 355 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 22 318,

методом ІФА – 8 133,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 904.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 627 179 ПЛР-тестувань.

Загальна статистика За весь час пандемії COVID-19 в Україні коронавірус діагностували у 2 263 864 людей, 2 195 798 з яких вже одужали. Натомість померли від ускладнень вірусу 53 217 мешканців країни.

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