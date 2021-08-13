До лікарень госпіталізували 613 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 44 інфікованих пішли із життя.
До теми Новини про коронавірус 12 серпня: Moderna VS Pfizer, чи є штам Йота в Україні
Натомість 1 007 пацієнтів виписали, оскільки вони вже одужали.
Впродовж 12 серпня в Україні провели 47 355 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 22 318,
- методом ІФА – 8 133,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 904.
Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 627 179 ПЛР-тестувань.
Новина доповнюється...