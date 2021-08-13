Захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 12 серпня, в Україні виявили 1 263 хворих на коронавірус. З них 73 дитини та 52 медпрацівники.
До лікарень госпіталізували 613 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 44 інфікованих пішли із життя.
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Натомість 1 007 пацієнтів виписали, оскільки вони вже одужали.
Впродовж 12 серпня в Україні провели 47 355 тестів на коронавірус, з них:
- методом ПЛР – 22 318,
- методом ІФА – 8 133,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 904.
Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 627 179 ПЛР-тестувань.
Загальна статистика
За весь час пандемії COVID-19 в Україні коронавірус діагностували у 2 263 864 людей, 2 195 798 з яких вже одужали. Натомість померли від ускладнень вірусу 53 217 мешканців країни.
Нові випадки коронавірусу в регіонах
- Київ – 166 випадків;
- Вінницька область – 30 випадків;
- Волинська область – 6 випадків;
- Дніпропетровська область – 70 випадків;
- Донецька область – 84 випадки;
- Житомирська область – 25 випадків;
- Закарпатська область – 22 випадки;
- Запорізька область – 62 випадки;
- Івано-Франківська область – 31 випадок;
- Київська область – 45 випадків;
- Кіровоградська область – 6 випадків;
- Луганська область – 54 випадки;
- Львівська область – 78 випадків;
- Миколаївська область – 30 випадків;
- Одеська область – 99 випадків;
- Полтавська область – 34 випадки;
- Рівненська область – 24 випадки;
- Сумська область – 54 випадки;
- Тернопільська область – 46 випадків;
- Харківська область – 78 випадків;
- Херсонська область – 63 випадки;
- Хмельницька область – 39 випадків;
- Черкаська область – 34 випадки;
- Чернівецька область – 42 випадки;
- Чернігівська область – 41 випадок.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу