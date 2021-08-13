Захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати

За минулу добу, 12 серпня, в Україні виявили 1 263 хворих на коронавірус. З них 73 дитини та 52 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 613 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 44 інфікованих пішли із життя.

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Натомість 1 007 пацієнтів виписали, оскільки вони вже одужали.

Впродовж 12 серпня в Україні провели 47 355 тестів на коронавірус, з них:

методом ПЛР – 22 318,

методом ІФА – 8 133,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 904.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 627 179 ПЛР-тестувань.

Загальна статистика

За весь час пандемії COVID-19 в Україні коронавірус діагностували у 2 263 864 людей, 2 195 798 з яких вже одужали. Натомість померли від ускладнень вірусу 53 217 мешканців країни.

Нові випадки коронавірусу в регіонах

Київ – 166 випадків;

Вінницька область – 30 випадків;

Волинська область – 6 випадків;

Дніпропетровська область – 70 випадків;

Донецька область – 84 випадки;

Житомирська область – 25 випадків;

Закарпатська область – 22 випадки;

Запорізька область – 62 випадки;

Івано-Франківська область – 31 випадок;

Київська область – 45 випадків;

Кіровоградська область – 6 випадків;

Луганська область – 54 випадки;

Львівська область – 78 випадків;

Миколаївська область – 30 випадків;

Одеська область – 99 випадків;

Полтавська область – 34 випадки;

Рівненська область – 24 випадки;

Сумська область – 54 випадки;

Тернопільська область – 46 випадків;

Харківська область – 78 випадків;

Херсонська область – 63 випадки;

Хмельницька область – 39 випадків;

Черкаська область – 34 випадки;

Чернівецька область – 42 випадки;

Чернігівська область – 41 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу