Захворюваність на коронавірус в Україні продовжує зростати

13 серпня 2021 , 08:20
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 12 серпня, в Україні виявили 1 263 хворих на коронавірус. З них 73 дитини та 52 медпрацівники.

До лікарень госпіталізували 613 людей із підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 44 інфікованих пішли із життя. 

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Натомість 1 007 пацієнтів виписали, оскільки вони вже одужали.

Впродовж 12 серпня в Україні провели 47 355 тестів на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР – 22 318,
  • методом ІФА – 8 133,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 16 904.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 627 179 ПЛР-тестувань.

Загальна статистика

За весь час пандемії COVID-19 в Україні коронавірус діагностували у 2 263 864 людей, 2 195 798 з яких вже одужали. Натомість померли від ускладнень вірусу 53 217 мешканців країни.

Нові випадки коронавірусу в регіонах

  • Київ – 166 випадків;
  • Вінницька область – 30 випадків;
  • Волинська область – 6 випадків;
  • Дніпропетровська область – 70 випадків;
  • Донецька область – 84 випадки;
  • Житомирська область – 25 випадків;
  • Закарпатська область – 22 випадки;
  • Запорізька область – 62 випадки;
  • Івано-Франківська область – 31 випадок;
  • Київська область – 45 випадків;
  • Кіровоградська область – 6 випадків;
  • Луганська область – 54 випадки;
  • Львівська область – 78 випадків;
  • Миколаївська область – 30 випадків;
  • Одеська область – 99 випадків;
  • Полтавська область – 34 випадки;
  • Рівненська область – 24 випадки;
  • Сумська область – 54 випадки;
  • Тернопільська область – 46 випадків;
  • Харківська область – 78 випадків;
  • Херсонська область – 63 випадки;
  • Хмельницька область – 39 випадків;
  • Черкаська область – 34 випадки;
  • Чернівецька область – 42 випадки;
  • Чернігівська область – 41 випадок.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт