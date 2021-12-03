Захворюваність на коронавірус в Україні тримається на одному рівні

За минулу добу, 2 грудня, в Україні зафіксували 13 777 хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 279 дітей та 222 медичних працівників.

До лікарень госпіталізували 2 992 людини з COVID-19 або підозрою на наявність захворювання. На жаль, хвороба забрала життя 509 людей. Натомість одужали 22 893 пацієнти.

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Загальна статистика захворюваності в країні

Інформація щодо кількості нових випадків COVID-19 у регіонах буде доступна пізніше.

За весь час пандемії в Україні виявили 3 477 649 хворих на коронавірус. 3 018 620 з них вже одужали. Але 87 566, на жаль, так і не змогли подолати захворювання. За весь час пандемії в країні проведено 16 009 215 ПЛР-тестувань.

В Україні провели понад 25 мільйонів щеплень проти COVID-19

43,8% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, а 37,2% дорослого населення України пройшли повний курс вакцинації проти коронавірусної хвороби. Згідно з рекомендаціями ВООЗ показник щеплених людей у світі до кінця року має становити 40%.

Від початку вакцинальної кампанії, яка стартувала 24 лютого, проти коронавірусу вакцинувались 13 610 070 українців. 13 610 068 з них отримали одну дозу, натомість повністю імунізовані та отримали дві дози – 11 549 490 людей.

Загалом в країні проведено 25 159 558 щеплень (і першою, і другою дозою).

Статистика вакцинації за добу:

Впродовж 2 грудня проти коронавірусу вакцинували 206 710 людей.

70 581 людина отримала першу дозу, решта 136 129 – другу.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал