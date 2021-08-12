Як змінилась ситуація за добу
Впродовж доби до лікарень госпіталізували 588 людей з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю.
Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 24 пацієнти. Водночас 1 039 людей повідомили про одужання.
До теми На Рівненщині 80% пацієнтів з COVID-19 інфіковані штамом Дельта
Кількість проведених тестів на SARS-CoV-2:
- методом ПЛР – 22 049 осіб,
- методом ІФА – 8 735 осіб,
- експрес-тестами – 17 267 осіб.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 205 випадків;
- Вінницька область – 48 випадків;
- Волинська область – 16 випадків;
- Дніпропетровська область – 53 випадки;
- Донецька область – 75 випадків;
- Житомирська область – 41 випадок;
- Закарпатська область – 18 випадків;
- Запорізька область – 57 випадків;
- Івано-Франківська область – 39 випадків;
- Київська область – 40 випадків;
- Кіровоградська область – 5 випадків;
- Луганська область – 45 випадків;
- Львівська область – 61 випадок;
- Миколаївська область – 37 випадків;
- Одеська область – 77 випадків;
- Полтавська область – 34 випадки;
- Рівненська область – 31 випадок;
- Сумська область – 34 випадки;
- Тернопільська область – 52 випадки;
- Харківська область – 93 випадки;
- Херсонська область – 35 випадків;
- Хмельницька область – 56 випадків;
- Черкаська область – 18 випадків;
- Чернівецька область – 41 випадок;
- Чернігівська область – 36 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал