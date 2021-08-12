В Україні продовжує зростати захворюваність на COVID-19

12 серпня 2021 , 08:17
Читать новость на русском

Джерело:

МОЗ

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 1247 людей, серед них 77 дітей та 41 медпрацівник. Найбільше інфікованих зареєстрували в Києві.

Як змінилась ситуація за добу

Впродовж доби до лікарень госпіталізували 588 людей з вираженими симптомами COVID-19, які потребували медичного контролю.

Від ускладнень хвороби, на жаль, померли 24 пацієнти. Водночас 1 039 людей повідомили про одужання. 

До теми На Рівненщині 80% пацієнтів з COVID-19 інфіковані штамом Дельта

Кількість проведених тестів на SARS-CoV-2:

  • методом ПЛР – 22 049 осіб,
  • методом ІФА – 8 735 осіб,
  • експрес-тестами – 17 267 осіб.
За весь час пандемії в Україні інфікувались коронавірусом 2 262 601 людина. Станом на 12 серпня видужали 2 194 791 особа. Втім, від ускладнень хвороби померли 53 173 мешканці країни. 

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 205 випадків;
  • Вінницька область – 48 випадків;
  • Волинська область – 16  випадків;
  • Дніпропетровська область – 53 випадки;
  • Донецька область – 75  випадків;
  • Житомирська область – 41 випадок;
  • Закарпатська область – 18 випадків;
  • Запорізька область – 57 випадків;
  • Івано-Франківська область – 39 випадків;
  • Київська область – 40 випадків;
  • Кіровоградська область – 5 випадків;
  • Луганська область – 45 випадків;
  • Львівська область – 61 випадок;
  • Миколаївська область – 37 випадків;
  • Одеська область – 77 випадків;
  • Полтавська область – 34 випадки;
  • Рівненська область – 31 випадок;
  • Сумська область – 34 випадки;
  • Тернопільська область – 52 випадки;
  • Харківська область – 93 випадки;
  • Херсонська область – 35 випадків;
  • Хмельницька область – 56 випадків;
  • Черкаська область – 18 випадків;
  • Чернівецька область – 41 випадок;
  • Чернігівська область – 36 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 канал

 

Автор: Анастасія Лукашевська