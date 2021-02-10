Захворюваність на рак щитоподібної залози зростає: назвали ймовірну причину

Згідно з даними ВООЗ, за останні 20 років захворюваність на рак щитоподібної залози виросла удвічі. Вчені пов'язують це зі "світловим забрудненням".

Вчені з Центру медичних наук Університету Техасу при Х'юстонській школі громадської охорони здоров'я (США) вирішили з'ясувати, чи є зв'язок між штучним світлом вночі й розвитком раку щитоподібної залози.

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Аналіз охопив більш ніж 464 тисяч дорослих американців, які брали участь у дослідження в середині 90-х років.

Також дослідники вивчили дані супутникових знімків, аби оцінити рівні світлового забруднення вночі відповідно до адрес проживання учасників. За допомогою бази реєстру раки вчені дізналися, у кого до 2011 року діагностували рак щитоподібної залози.

Результати дослідження:

Виявилося, що жителі мегаполісів частіше мають рак щитоподібної залози.

Серед загального числа добровольців цю хворобу діагностували у 856 людей (384 у чоловіків і 472 у жінок).

У порівнянні з найнижчим рівнем світлового забруднення вночі, найвищий виявився пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку раку на 50%. І саме з найпоширенішим його типом – папілярним.

Чому світло може впливати на розвиток раку щитоподібної залози

Попередні дослідження показали, що через засвічування нічного неба штучним освітленням жителі мегаполісів частіше стикаються з підвищеним ризиком розвитку раку грудей. А на рак щитоподібної залози найчастіше впливають аналогічні гормони.

Річ у тім, що штучне освітлення пригнічує вироблення мелатоніну, який є модулятором активності естрогену. Він здатний порушувати циркадні ритми, що є одним з факторів ризику виникнення різних видів раку.

Але дослідники підкреслили, що остаточних висновків необхідно провести додаткові епідеміологічні дослідження.