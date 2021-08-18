До лікарень госпіталізували 677 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 40 хворих померли.

До теми Критична ситуація з COVID-19, невакциновані студенти: новини про коронавірус 17 серпня

Натомість одужали ще 712 пацієнтів, тож їх вже виписали.

Зауважимо, що нинішній добовий приріст інфікованих (1 447) є найвищим за останні 2 місяці. Більшу кількість хворих, а саме 1 603, реєстрували аж 11 червня.

Темпи тестування на COVID-19

Впродовж 17 серпня в Україні провели 60 654 тести на коронавірус, з них:

методом ПЛР –27 053,

методом ІФА – 9 171,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 24 430.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 726 235 тестів методом ПЛР.

Загальні показники захворюваності станом на ранок 18 серпня: Виявили – 2 268 666 інфікованих,

Одужали – 2 198 220 пацієнтів,

Померли – 53 336 хворих.

Статистика нових випадків у регіонах:

Київ – 181 випадок;

Вінницька область – 52 випадки;

Волинська область – 13 випадків;

Дніпропетровська область – 93 випадки;

Донецька область – 155 випадків;

Житомирська область – 38 випадків;

Закарпатська область – 17 випадків;

Запорізька область – 51 випадок;

Івано-Франківська область – 23 випадки;

Київська область – 54 випадки;

Кіровоградська область – 8 випадків;

Луганська область – 65 випадків;

Львівська область – 35 випадків;

Миколаївська область – 19 випадків;

Одеська область – 130 випадків;

Полтавська область – 44 випадки;

Рівненська область – 31 випадок;

Сумська область – 33 випадки;

Тернопільська область – 47 випадків;

Харківська область – 89 випадків;

Херсонська область – 76 випадків;

Хмельницька область – 45 випадків;

Черкаська область – 62 випадки;

Чернівецька область – 58 випадків;

Чернігівська область – 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.