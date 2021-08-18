До лікарень госпіталізували 677 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 40 хворих померли.

До теми Критична ситуація з COVID-19, невакциновані студенти: новини про коронавірус 17 серпня

Натомість одужали ще 712 пацієнтів, тож їх вже виписали.

Зауважимо, що нинішній добовий приріст інфікованих (1 447) є найвищим за останні 2 місяці. Більшу кількість хворих, а саме 1 603, реєстрували аж 11 червня.

Темпи тестування на COVID-19

Впродовж 17 серпня в Україні провели 60 654 тести на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР –27 053,
  • методом ІФА – 9 171,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 24 430.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 726 235 тестів методом ПЛР.

Статистика нових випадків у регіонах:

  • Київ – 181 випадок;
  • Вінницька область – 52 випадки;
  • Волинська область – 13 випадків;
  • Дніпропетровська область – 93 випадки;
  • Донецька область – 155 випадків;
  • Житомирська область – 38 випадків;
  • Закарпатська область – 17 випадків;
  • Запорізька область – 51 випадок;
  • Івано-Франківська область – 23 випадки;
  • Київська область – 54 випадки;
  • Кіровоградська область – 8 випадків;
  • Луганська область – 65 випадків;
  • Львівська область – 35 випадків;
  • Миколаївська область – 19 випадків;
  • Одеська область – 130 випадків;
  • Полтавська область – 44 випадки;
  • Рівненська область – 31 випадок;
  • Сумська область – 33 випадки;
  • Тернопільська область – 47 випадків;
  • Харківська область – 89 випадків;
  • Херсонська область – 76 випадків;
  • Хмельницька область – 45 випадків;
  • Черкаська область – 62 випадки;
  • Чернівецька область – 58 випадків;
  • Чернігівська область – 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу