До лікарень госпіталізували 677 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 40 хворих померли.
До теми Критична ситуація з COVID-19, невакциновані студенти: новини про коронавірус 17 серпня
Натомість одужали ще 712 пацієнтів, тож їх вже виписали.
Зауважимо, що нинішній добовий приріст інфікованих (1 447) є найвищим за останні 2 місяці. Більшу кількість хворих, а саме 1 603, реєстрували аж 11 червня.
Темпи тестування на COVID-19
Впродовж 17 серпня в Україні провели 60 654 тести на коронавірус, з них:
- методом ПЛР –27 053,
- методом ІФА – 9 171,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 24 430.
Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 726 235 тестів методом ПЛР.
Статистика нових випадків у регіонах:
- Київ – 181 випадок;
- Вінницька область – 52 випадки;
- Волинська область – 13 випадків;
- Дніпропетровська область – 93 випадки;
- Донецька область – 155 випадків;
- Житомирська область – 38 випадків;
- Закарпатська область – 17 випадків;
- Запорізька область – 51 випадок;
- Івано-Франківська область – 23 випадки;
- Київська область – 54 випадки;
- Кіровоградська область – 8 випадків;
- Луганська область – 65 випадків;
- Львівська область – 35 випадків;
- Миколаївська область – 19 випадків;
- Одеська область – 130 випадків;
- Полтавська область – 44 випадки;
- Рівненська область – 31 випадок;
- Сумська область – 33 випадки;
- Тернопільська область – 47 випадків;
- Харківська область – 89 випадків;
- Херсонська область – 76 випадків;
- Хмельницька область – 45 випадків;
- Черкаська область – 62 випадки;
- Чернівецька область – 58 випадків;
- Чернігівська область – 28 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу