Захворюваність різко зросла: вперше за 2 місяці в Україні понад 1400 нових COVID-хворих за добу

18 серпня 2021 , 08:15
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Джерело:

МОЗ України

За минулу добу, 17 серпня, в Україні зареєстрували 1 447 хворих на коронавірус. Серед них 104 дитини та 38 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 677 людей з встановленим діагнозом COVID-19 або підозрою на наявність хвороби. На жаль, ще 40 хворих померли.

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Натомість одужали ще 712 пацієнтів, тож їх вже виписали.

Зауважимо, що нинішній добовий приріст інфікованих (1 447) є найвищим за останні 2 місяці. Більшу кількість хворих, а саме 1 603, реєстрували аж 11 червня. 

Темпи тестування на COVID-19

Впродовж 17 серпня в Україні провели 60 654 тести на коронавірус, з них:

  • методом ПЛР –27 053,
  • методом ІФА – 9 171,
  •  досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 24 430.

Натомість від початку пандемії в Україні провели 11 726 235 тестів методом ПЛР.

Загальні показники захворюваності станом на ранок 18 серпня:

  • Виявили – 2 268 666 інфікованих,
  • Одужали – 2 198 220 пацієнтів,
  • Померли – 53 336 хворих.

Статистика нових випадків у регіонах:

  • Київ – 181 випадок;
  • Вінницька область – 52 випадки;
  • Волинська область – 13 випадків;
  • Дніпропетровська область – 93 випадки;
  • Донецька область – 155 випадків;
  • Житомирська область – 38 випадків;
  • Закарпатська область – 17 випадків;
  • Запорізька область – 51 випадок;
  • Івано-Франківська область – 23 випадки;
  • Київська область – 54 випадки;
  • Кіровоградська область – 8 випадків;
  • Луганська область – 65 випадків;
  • Львівська область – 35 випадків;
  • Миколаївська область – 19 випадків;
  • Одеська область – 130 випадків;
  • Полтавська область – 44 випадки;
  • Рівненська область – 31 випадок;
  • Сумська область – 33 випадки;
  • Тернопільська область – 47 випадків;
  • Харківська область – 89 випадків;
  • Херсонська область – 76 випадків;
  • Хмельницька область – 45 випадків;
  • Черкаська область – 62 випадки;
  • Чернівецька область – 58 випадків;
  • Чернігівська область – 28 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.


Головні правила профілактики коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Кушпіт