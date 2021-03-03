Станом на 3 березня в Україні зафіксували 1 364 705 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. За добу виявили аж 7 235 хворих. З них 429 дітей та 319 медпрацівників.

Від учора, 2 березня, найбільше нових пацієнтів з COVID-19 зареєстрували у Києві (655). А також Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

До теми Новини про коронавірус 2 березня: Зеленський вакцинувався, AstraZeneca ефективна для літніх

За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 486 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.

На жаль, ще 189 пацієнтів померли внаслідок ускладнень. Натомість виписали 5 118 людей.

Від початку пандемії в Україні: захворіли – 1 364 705 мешканців;

одужали – 1 182 036 пацієнтів;

померли – 26 397 хворих;

Ситуація з тестуванням

Впродовж минулої доби в Україні провели 85 043 тестів на коронавірус. 34 945 з них методом ПЛР, а ще 17 688 – методом ІФА. Також було зроблено 32 410 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом станом на 3 березня в країні здійснили 6 983 925 ПЛР-тестувань.

Новина доповнюється...