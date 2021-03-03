Захворюваність, смертність та госпіталізації через COVID-19: в Україні зросли всі 3 показники

3 березня 2021 , 08:22
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Джерело:

фейсбук Максима Степанова

Станом на 3 березня в Україні зафіксували 1 364 705 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. За добу виявили аж 7 235 хворих. З них 429 дітей та 319 медпрацівників.

Від учора, 2 березня, найбільше нових пацієнтів з COVID-19 зареєстрували у Києві (655). А також Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 486 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.

На жаль, ще 189 пацієнтів померли внаслідок ускладнень. Натомість виписали 5 118 людей.

Від початку пандемії в Україні:

  • захворіли – 1 364 705 мешканців;
  • одужали – 1 182 036 пацієнтів;
  • померли – 26 397 хворих;

Ситуація з тестуванням

Впродовж минулої доби в Україні провели 85 043 тестів на коронавірус. 34 945 з них методом ПЛР, а ще 17 688 – методом ІФА. Також було зроблено 32 410 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом станом на 3 березня в країні здійснили 6 983 925 ПЛР-тестувань.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

  • Київ – 655 випадків;
  • Вінницька область – 577 випадків;
  • Волинська область – 211 випадків;
  • Дніпропетровська область – 238 випадків;
  • Донецька область – 232 випадки;
  • Житомирська область – 296 випадків;
  • Закарпатська область – 479 випадків;
  • Запорізька область – 219 випадків;
  • Івано-Франківська область – 640 випадків;
  • Київська область – 427 випадків;
  • Кіровоградська область – 85 випадків;
  • Луганська область – 47 випадків;
  • Львівська область – 403 випадки;
  • Миколаївська область – 197 випадків;
  • Одеська область – 309 випадків;
  • Полтавська область – 148 випадків;
  • Рівненська область – 217 випадки;
  • Сумська область – 132 випадки;
  • Тернопільська область – 343 випадки;
  • Харківська область – 394 випадки;
  • Херсонська область – 40 випадків;
  • Хмельницька область – 295 випадків;
  • Черкаська область – 130 випадків;
  • Чернівецька область – 495 випадків;
  • Чернігівська область – 59 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.


Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу