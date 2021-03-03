Захворюваність, смертність та госпіталізації через COVID-19: в Україні зросли всі 3 показники

Джерело:фейсбук Максима Степанова
Станом на 3 березня в Україні зафіксували 1 364 705 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. За добу виявили аж 7 235 хворих. З них 429 дітей та 319 медпрацівників.
Від учора, 2 березня, найбільше нових пацієнтів з COVID-19 зареєстрували у Києві (655). А також Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.
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За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 486 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.
На жаль, ще 189 пацієнтів померли внаслідок ускладнень. Натомість виписали 5 118 людей.
Від початку пандемії в Україні:
Впродовж минулої доби в Україні провели 85 043 тестів на коронавірус. 34 945 з них методом ПЛР, а ще 17 688 – методом ІФА. Також було зроблено 32 410 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.
Загалом станом на 3 березня в країні здійснили 6 983 925 ПЛР-тестувань.
Коронавірус в регіонах України: добовий приріст
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу