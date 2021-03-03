Захворюваність, смертність та госпіталізації через COVID-19: в Україні зросли всі 3 показники

Станом на 3 березня в Україні зафіксували 1 364 705 випадків інфікування коронавірусною інфекцією. За добу виявили аж 7 235 хворих. З них 429 дітей та 319 медпрацівників.

Від учора, 2 березня, найбільше нових пацієнтів з COVID-19 зареєстрували у Києві (655). А також Івано-Франківській (640), Вінницькій (577), Чернівецькій (495) та Закарпатській (479) областях.

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За цей самий період до лікарень госпіталізували 3 486 пацієнтів з коронавірусом або підозрою на наявність захворювання.

На жаль, ще 189 пацієнтів померли внаслідок ускладнень. Натомість виписали 5 118 людей.

Від початку пандемії в Україні:

захворіли – 1 364 705 мешканців;

одужали – 1 182 036 пацієнтів;

померли – 26 397 хворих;

Ситуація з тестуванням

Впродовж минулої доби в Україні провели 85 043 тестів на коронавірус. 34 945 з них методом ПЛР, а ще 17 688 – методом ІФА. Також було зроблено 32 410 досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2.

Загалом станом на 3 березня в країні здійснили 6 983 925 ПЛР-тестувань.

Коронавірус в регіонах України: добовий приріст

Київ – 655 випадків;

Вінницька область – 577 випадків;

Волинська область – 211 випадків;

Дніпропетровська область – 238 випадків;

Донецька область – 232 випадки;

Житомирська область – 296 випадків;

Закарпатська область – 479 випадків;

Запорізька область – 219 випадків;

Івано-Франківська область – 640 випадків;

Київська область – 427 випадків;

Кіровоградська область – 85 випадків;

Луганська область – 47 випадків;

Львівська область – 403 випадки;

Миколаївська область – 197 випадків;

Одеська область – 309 випадків;

Полтавська область – 148 випадків;

Рівненська область – 217 випадки;

Сумська область – 132 випадки;

Тернопільська область – 343 випадки;

Харківська область – 394 випадки;

Херсонська область – 40 випадків;

Хмельницька область – 295 випадків;

Черкаська область – 130 випадків;

Чернівецька область – 495 випадків;

Чернігівська область – 59 випадків.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



Ризик смерті від коронавірусу / Джерело: European Journal of Epidemiology / Інфографіка 24 каналу