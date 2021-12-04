До лікарень госпіталізували 2 764 людей з симптомами або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 436 хворих померли. Натомість одужали 22 765 пацієнтів.

До теми Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Ситуація з тестуванням:

За добу в Україні здійснили 84 942 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:

методом ПЛР – 42 557,

методом ІФА – 8 988,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 397.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

Київ – 1 588;

Вінницька область – 530;

Волинська область – 561;

Дніпропетровська область – 770;

Донецька область – 816;

Житомирська область – 454;

Закарпатська область – 301;

Запорізька область – 499;

Івано-Франківська область – 331;

Київська область – 671;

Кіровоградська область – 187;

Луганська область – 177;

Львівська область – 739;

Миколаївська область – 446;

Одеська область – 848;

Полтавська область – 924;

Рівненська область – 489;

Сумська область – 295;

Тернопільська область – 249;

Харківська область – 408;

Херсонська область – 107;

Хмельницька область – 493;

Черкаська область – 730;

Чернівецька область – 207;

Чернігівська область – 386.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: за весь час пандемії в Україні зафіксували 3 490 855 хворих на COVID-19. 3 041 385 з них вже подолали захворювання. Але 88 002, на жаль, пішли з життя. Від початку пандемії в Україні провели 16 051 772 ПЛР-тестувань.