Захворюваність стабільна: за добу в Україні виявили понад 13 тисяч COVID-хворих
Джерело:МОЗ
За минулу добу, 2 грудня, в Україні виявили 13 206 нових хворих на коронавірус. Відомо, що з них 1 196 дітей та 200 медпрацівників.
До лікарень госпіталізували 2 764 людей з симптомами або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 436 хворих померли. Натомість одужали 22 765 пацієнтів.
До теми Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця
Ситуація з тестуванням:
За добу в Україні здійснили 84 942 тестування на коронавірус різними методами, зокрема:
- методом ПЛР – 42 557,
- методом ІФА – 8 988,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 397.
Добовий приріст захворюваності в регіонах:
- Київ – 1 588;
- Вінницька область – 530;
- Волинська область – 561;
- Дніпропетровська область – 770;
- Донецька область – 816;
- Житомирська область – 454;
- Закарпатська область – 301;
- Запорізька область – 499;
- Івано-Франківська область – 331;
- Київська область – 671;
- Кіровоградська область – 187;
- Луганська область – 177;
- Львівська область – 739;
- Миколаївська область – 446;
- Одеська область – 848;
- Полтавська область – 924;
- Рівненська область – 489;
- Сумська область – 295;
- Тернопільська область – 249;
- Харківська область – 408;
- Херсонська область – 107;
- Хмельницька область – 493;
- Черкаська область – 730;
- Чернівецька область – 207;
- Чернігівська область – 386.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Зверніть увагу: за весь час пандемії в Україні зафіксували 3 490 855 хворих на COVID-19. 3 041 385 з них вже подолали захворювання. Але 88 002, на жаль, пішли з життя.
Від початку пандемії в Україні провели 16 051 772 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал