Захворюваність стабільна: за добу в Україні виявили понад 13 тисяч COVID-хворих

4 грудня 2021 , 08:16
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Джерело:

МОЗ

За минулу добу, 2 грудня, в Україні виявили 13 206 нових хворих на коронавірус. Відомо, що з них 1 196 дітей та 200 медпрацівників.

До лікарень госпіталізували 2 764 людей з симптомами або підозрою на наявність захворювання. На жаль, ще 436 хворих померли. Натомість одужали 22 765 пацієнтів.

До теми Вроджений та набутий імунітет: у чому різниця

Ситуація з тестуванням: 

За добу в Україні здійснили 84 942 тестування на коронавірус різними методами, зокрема: 

  • методом ПЛР – 42 557,
  • методом ІФА – 8 988,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 397.

Добовий приріст захворюваності в регіонах:

  • Київ – 1 588;
  • Вінницька область – 530;
  • Волинська область – 561;
  • Дніпропетровська область – 770;
  • Донецька область – 816;
  • Житомирська область – 454;
  • Закарпатська область – 301;
  • Запорізька область – 499;
  • Івано-Франківська область – 331;
  • Київська область – 671;
  • Кіровоградська область – 187;
  • Луганська область – 177;
  • Львівська область – 739;
  • Миколаївська область – 446;
  • Одеська область – 848;
  • Полтавська область – 924;
  • Рівненська область – 489;
  • Сумська область – 295;
  • Тернопільська область – 249;
  • Харківська область – 408;
  • Херсонська область – 107;
  • Хмельницька область – 493;
  • Черкаська область – 730;
  • Чернівецька область – 207;
  • Чернігівська область – 386.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Зверніть увагу: за весь час пандемії в Україні зафіксували 3 490 855 хворих на COVID-19. 3 041 385 з них вже подолали захворювання. Але 88 002, на жаль, пішли з життя.

Від початку пандемії в Україні провели 16 051 772 ПЛР-тестувань.


Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Дані: Worldometers | Інфографіка 24 канал

Автор: Анастасія Кушпіт