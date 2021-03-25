В Україні за добу захворіли на коронавірус 16 669 людей – це найвищий показник з початку епідемії в країні. На, жаль, померли від ускладнень хвороби 362 пацієнти.

Найвища захворюваність та смертність

Серед нових підтверджених хворих на коронавірус 786 дітей та 446 медпрацівників. Окрім максимум інфікованих, в Україні третю добу поспіль фіксують найбільшу добову смертність серед пацієнтів з COVID-19.

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Лабораторії МОЗ провели за минулу добу – 128 615 тестувань, зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847.

Захворюваність в Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 596 575 людей, з них станом на 25 березня видужали – 1 283 020. Натомість від ускладнень COVID-19 померли – 31 135 мешканців країни.

Ситуація з вакцинацією

Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 18 561 людина. Від початку вакцинальної кампанії імунізовано вже 155 587 людей, з них отримали 1 дозу – 18 561 особа. Завершила вакцинацію, тобто отримали 2 дози – поки 1 людина.

Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :

м. Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;

Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;

Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;

Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;

Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;

Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;

Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;

Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;

Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;

Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;

Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;

Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;

Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;

Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;

Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;

Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;

Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;

Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;

Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;

Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;

Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;

Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;

Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;

Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу