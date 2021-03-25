Максимальна захворюваність: 16 669 людей інфікувались коронавірусом

В Україні за добу захворіли на коронавірус 16 669 людей – це найвищий показник з початку епідемії в країні. На, жаль, померли від ускладнень хвороби 362 пацієнти.
Найвища захворюваність та смертність
Серед нових підтверджених хворих на коронавірус 786 дітей та 446 медпрацівників. Окрім максимум інфікованих, в Україні третю добу поспіль фіксують найбільшу добову смертність серед пацієнтів з COVID-19.
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Лабораторії МОЗ провели за минулу добу – 128 615 тестувань, зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847.
Захворюваність в Всього за весь час пандемії в Україні захворіли 1 596 575 людей, з них станом на 25 березня видужали – 1 283 020. Натомість від ускладнень COVID-19 померли – 31 135 мешканців країни.
Ситуація з вакцинацією
Від учора щеплення проти коронавірусу отримали 18 561 людина. Від початку вакцинальної кампанії імунізовано вже 155 587 людей, з них отримали 1 дозу – 18 561 особа. Завершила вакцинацію, тобто отримали 2 дози – поки 1 людина.
Кількість захворювань в регіонах за добу та кількість щеплень :
- м. Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;
- Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;
- Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;
- Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;
- Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;
- Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;
- Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;
- Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;
- Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;
- Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;
- Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;
- Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;
- Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;
- Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;
- Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;
- Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;
- Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;
- Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;
- Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;
- Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;
- Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;
- Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;
- Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;
- Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;
- Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
План вакцинації українців / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу