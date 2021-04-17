Захворюваність висока: в Україні понад 14 тисяч інфікованих за добу
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 14 984 людини, серед них 606 дітей та 276 медпрацівників. Найбільший приріст інфікованих зареєстрували у Харківській області.
Джерело:РНБО України
Як змінилась ситуація з COVID-19 за добу
Госпіталізації потребували 4 100 людей з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання. Від ускладнень коронавірус, на жаль, померли – 440 хворих. Водночас видужали – 9 736 пацієнтів.
До теми У Києві, Харкові і Дніпрі ситуація з коронавірусом є критичною, – Ляшко
Лабораторії провели 105 215 тестувань за добу: методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213.
Актуально про вакцинальну компанію
За добу щеплення проти коронавірусу отримали 13 044 людини.
Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 445 861 людину, з них отримали 1 дозу – 445 859 людей, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 5 людей (2 з них отримали 1 дозу закордоном).
Щеплення проводили 212 мобільних бригад з імунізації та 484 пунктів щеплення.
Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 463 119 людей.
Добовий приріст інфікованих та кількість щеплень в регіонах
- м. Київ – 1 112 випадків/ 1 764 щеплення;
- Вінницька область – 344 випадки/ 286 щеплень;
- Волинська область – 342 випадки/ 584 щеплення;
- Дніпропетровська область – 1 169 випадків/ 450 щеплень;
- Донецька область – 741 випадок/ 500 щеплень;
- Житомирська область – 439 випадків/ 921 щеплення;
- Закарпатська – 187 випадків/ 554 щеплення;
- Запорізька область – 666 випадків/ 420 щеплень;
- Івано-Франківська область – 147 випадків/ 627 щеплень;
- Київська область – 965 випадків/ 150 щеплень;
- Кіровоградська область – 214 випадків/ 86 щеплень;
- Луганська область – 248 випадків/ 320 щеплень;
- Львівська область – 793 випадки/ 2 689 щеплень;
- Миколаївська область – 432 випадки/ 141 щеплення;
- Одеська область – 1 097 випадків/ 571 щеплення;
- Полтавська область – 745 випадків/ 293 щеплення;
- Рівненська область – 518 випадків/ 427 щеплень;
- Сумська область – 586 випадків/ 163 щеплення;
- Тернопільська область – 378 випадків/ 408 щеплень;
- Харківська область – 1 386 випадків/ 217 щеплень;
- Херсонська область – 294 випадки/ 146 щеплень;
- Хмельницька область – 644 випадки/ 440 щеплень;
- Черкаська область – 695 випадків/ 134 щеплення;
- Чернівецька область – 248 випадків/ 450 щеплень;
- Чернігівська область – 594 випадки/ 303 щеплення.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу
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