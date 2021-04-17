Захворюваність висока: в Україні понад 14 тисяч інфікованих за добу

В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 14 984 людини, серед них 606 дітей та 276 медпрацівників. Найбільший приріст інфікованих зареєстрували у Харківській області.

Як змінилась ситуація з COVID-19 за добу

Госпіталізації потребували 4 100 людей з підтвердженим COVID-19 чи підозрою на захворювання. Від ускладнень коронавірус, на жаль, померли – 440 хворих. Водночас видужали – 9 736 пацієнтів.

До теми У Києві, Харкові і Дніпрі ситуація з коронавірусом є критичною, – Ляшко

Лабораторії провели 105 215 тестувань за добу: методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213.

Статистика СOVID-19 в Україні від початку пандемії:

захворіли – 1 936 228 людей;

видужали – 1 475 556 хворих;

померли від ускладнень – 39 536;

Актуально про вакцинальну компанію

За добу щеплення проти коронавірусу отримали 13 044 людини.

Від початку вакцинальної кампанії вакцинували 445 861 людину, з них отримали 1 дозу – 445 859 людей, завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози – 5 людей (2 з них отримали 1 дозу закордоном).

Щеплення проводили 212 мобільних бригад з імунізації та 484 пунктів щеплення.

Наразі до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 463 119 людей.

Добовий приріст інфікованих та кількість щеплень в регіонах

м. Київ – 1 112 випадків/ 1 764 щеплення;

Вінницька область – 344 випадки/ 286 щеплень;

Волинська область – 342 випадки/ 584 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 169 випадків/ 450 щеплень;

Донецька область – 741 випадок/ 500 щеплень;

Житомирська область – 439 випадків/ 921 щеплення;

Закарпатська – 187 випадків/ 554 щеплення;

Запорізька область – 666 випадків/ 420 щеплень;

Івано-Франківська область – 147 випадків/ 627 щеплень;

Київська область – 965 випадків/ 150 щеплень;

Кіровоградська область – 214 випадків/ 86 щеплень;

Луганська область – 248 випадків/ 320 щеплень;

Львівська область – 793 випадки/ 2 689 щеплень;

Миколаївська область – 432 випадки/ 141 щеплення;

Одеська область – 1 097 випадків/ 571 щеплення;

Полтавська область – 745 випадків/ 293 щеплення;

Рівненська область – 518 випадків/ 427 щеплень;

Сумська область – 586 випадків/ 163 щеплення;

Тернопільська область – 378 випадків/ 408 щеплень;

Харківська область – 1 386 випадків/ 217 щеплень;

Херсонська область – 294 випадки/ 146 щеплень;

Хмельницька область – 644 випадки/ 440 щеплень;

Черкаська область – 695 випадків/ 134 щеплення;

Чернівецька область – 248 випадків/ 450 щеплень;

Чернігівська область – 594 випадки/ 303 щеплення.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Все, що треба знати про профілактику коронавірусу / Інфографіка 24 каналу