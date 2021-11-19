На жаль, коронавірус забрав життя ще 725 людей. За цей період до лікарень госпіталізували 3 637 осіб з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби.

До теми Кількість померлих від COVID-19 в Україні може сягнути 100 тисяч до кінця року: дані НАН

Тим час ом одужали за добу більше людей, ніж захворіли – 22 304 пацієнтів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєструвли у місті Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) і Полтавській (1050) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • Київ – 1782 випадки;
  • Вінницька область – 973 випадки;
  • Волинська область – 589 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1943 випадки;
  • Донецька область – 1057 випадків;
  • Житомирська область – 509 випадків;
  • Закарпатська область – 514 випадків;
  • Запорізька область – 1187 випадків;
  • Івано-Франківська область – 838 випадків;
  • Київська область – 945 випадків;
  • Кіровоградська область – 241 випадок;
  • Луганська область – 278 випадків;
  • Львівська область – 1017 випадків;
  • Миколаївська область – 909 випадків;
  • Одеська область – 916 випадків;
  • Полтавська область – 1050 випадків;
  • Рівненська область – 782 випадки;
  • Сумська область – 662 випадки;
  • Тернопільська область – 396 випадків;
  • Харківська область – 726 випадків;
  • Херсонська область – 308 випадків;
  • Хмельницька область – 818 випадків;
  • Черкаська область – 681 випадок;
  • Чернівецька область – 237 випадків;
  • Чернігівська область – 692 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Показники тестування

Упродовж 18 листопада в Україні провели 111 735 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

  • методом ПЛР – 55 244,
  • методом ІФА – 14 346,
  • досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 145.

Загальна статистика хворих

  • За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували 3 304 058 разів.
  • 2 726 521 людей вже подолали захворювання.
  • Але померли, на жаль, 80 231 інфікованих.
  • Загалом від початку пандемії в Україні провели 15 461 886 ПЛР-тестувань.

Смертність від коронавірусу в Україні
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу