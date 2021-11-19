На жаль, коронавірус забрав життя ще 725 людей. За цей період до лікарень госпіталізували 3 637 осіб з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби.

До теми Кількість померлих від COVID-19 в Україні може сягнути 100 тисяч до кінця року: дані НАН

Тим час ом одужали за добу більше людей, ніж захворіли – 22 304 пацієнтів.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєструвли у місті Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) і Полтавській (1050) областях.

Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1782 випадки;

Вінницька область – 973 випадки;

Волинська область – 589 випадків;

Дніпропетровська область – 1943 випадки;

Донецька область – 1057 випадків;

Житомирська область – 509 випадків;

Закарпатська область – 514 випадків;

Запорізька область – 1187 випадків;

Івано-Франківська область – 838 випадків;

Київська область – 945 випадків;

Кіровоградська область – 241 випадок;

Луганська область – 278 випадків;

Львівська область – 1017 випадків;

Миколаївська область – 909 випадків;

Одеська область – 916 випадків;

Полтавська область – 1050 випадків;

Рівненська область – 782 випадки;

Сумська область – 662 випадки;

Тернопільська область – 396 випадків;

Харківська область – 726 випадків;

Херсонська область – 308 випадків;

Хмельницька область – 818 випадків;

Черкаська область – 681 випадок;

Чернівецька область – 237 випадків;

Чернігівська область – 692 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Показники тестування

Упродовж 18 листопада в Україні провели 111 735 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:

методом ПЛР – 55 244,

методом ІФА – 14 346,

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 145.

Загальна статистика хворих

За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували 3 304 058 разів.

2 726 521 людей вже подолали захворювання.

Але померли, на жаль, 80 231 інфікованих.

Загалом від початку пандемії в Україні провели 15 461 886 ПЛР-тестувань.

Увага! У НАН України заявили, що до кінця року офіційне число померлих від COVID-19 в Україні може сягнути 100 тисяч. При цьому реальна кількість померлих від хвороби українців щонайменше вдвічі вища.



Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу