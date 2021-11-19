Захворюваність висока: понад 20 тисяч нових COVID-хворих за добу
Джерело:МОЗ
За попередню добу, 18 листопада, в Україні виявили 20 050 нових хворих на COVID-19. Відомо, що серед них 1 555 дітей та 331 медпрацівник. Однак одужань більше, ніж інфікувань.
На жаль, коронавірус забрав життя ще 725 людей. За цей період до лікарень госпіталізували 3 637 осіб з підтвердженим COVID-19 або підозрою на наявність хвороби.
До теми Кількість померлих від COVID-19 в Україні може сягнути 100 тисяч до кінця року: дані НАН
Тим час ом одужали за добу більше людей, ніж захворіли – 22 304 пацієнтів.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєструвли у місті Київ (1782), Дніпропетровській (1943), Запорізькій (1187), Донецькій (1057) і Полтавській (1050) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- Київ – 1782 випадки;
- Вінницька область – 973 випадки;
- Волинська область – 589 випадків;
- Дніпропетровська область – 1943 випадки;
- Донецька область – 1057 випадків;
- Житомирська область – 509 випадків;
- Закарпатська область – 514 випадків;
- Запорізька область – 1187 випадків;
- Івано-Франківська область – 838 випадків;
- Київська область – 945 випадків;
- Кіровоградська область – 241 випадок;
- Луганська область – 278 випадків;
- Львівська область – 1017 випадків;
- Миколаївська область – 909 випадків;
- Одеська область – 916 випадків;
- Полтавська область – 1050 випадків;
- Рівненська область – 782 випадки;
- Сумська область – 662 випадки;
- Тернопільська область – 396 випадків;
- Харківська область – 726 випадків;
- Херсонська область – 308 випадків;
- Хмельницька область – 818 випадків;
- Черкаська область – 681 випадок;
- Чернівецька область – 237 випадків;
- Чернігівська область – 692 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Показники тестування
Упродовж 18 листопада в Україні провели 111 735 тестів на коронавірус різними способами, зокрема:
- методом ПЛР – 55 244,
- методом ІФА – 14 346,
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 42 145.
Загальна статистика хворих
- За весь час пандемії в Україні коронавірус діагностували 3 304 058 разів.
- 2 726 521 людей вже подолали захворювання.
- Але померли, на жаль, 80 231 інфікованих.
- Загалом від початку пандемії в Україні провели 15 461 886 ПЛР-тестувань.
Смертність від коронавірусу у світі на 1 мільйон населення / Джерело: Worldometers / Інфографіка 24 каналу