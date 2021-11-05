Статистика поширення COVID-19
Впродовж доби, 4 листопада до лікарень госпіталізували 5 497 людей з симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 696 пацієнтів. Натомість видужали – 13 281 людина.
Увага З'ясували, чому зникає нюх при COVID та чи дійсно вірус проникає в мозок
За минулу добу в Україні провели 148 001 тест на коронавірус, зокрема:
- методом ПЛР – 71 870,
- методом ІФА – 21 173,
- досліджень експрес-тестами на антиген – 54 958.
Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст
- Київ – 1772 випадки;
- Вінницька область – 712 випадків;
- Волинська область – 612 випадків;
- Дніпропетровська область – 2388 випадків;
- Донецька область – 1333 випадки;
- Житомирська область – 993 випадки;
- Закарпатська область – 469 випадків;
- Запорізька область – 1595 випадків;
- Івано-Франківська область – 926 випадків;
- Київська область – 1072 випадки;
- Кіровоградська область – 168 випадків;
- Луганська область – 581 випадок;
- Львівська область – 1758 випадків;
- Миколаївська область – 769 випадків;
- Одеська область – 1648 випадків;
- Полтавська область – 1127 випадків;
- Рівненська область – 1010 випадків;
- Сумська область – 1113 випадки;
- Тернопільська область – 749 випадків;
- Харківська область – 1733 випадки;
- Херсонська область – 647 випадків;
- Хмельницька область – 1192 випадки;
- Черкаська область – 718 випадків;
- Чернівецька область – 577 випадків;
- Чернігівська область – 826 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Статистика смертей від коронавірусу в світі / Інфографіка 24 канал