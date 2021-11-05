Статистика поширення COVID-19

Впродовж доби, 4 листопада до лікарень госпіталізували 5 497 людей з симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 696 пацієнтів. Натомість видужали – 13 281 людина.

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За минулу добу в Україні провели 148 001 тест на коронавірус, зокрема:

  • методом ПЛР – 71 870,
  • методом ІФА – 21 173,
  • досліджень експрес-тестами на антиген – 54 958.

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст

  • Київ – 1772 випадки;
  • Вінницька область – 712 випадків;
  • Волинська область – 612 випадків;
  • Дніпропетровська область – 2388 випадків;
  • Донецька область – 1333 випадки;
  • Житомирська область – 993 випадки;
  • Закарпатська область – 469 випадків;
  • Запорізька область – 1595 випадків;
  • Івано-Франківська область – 926 випадків;
  • Київська область – 1072 випадки;
  • Кіровоградська область – 168 випадків;
  • Луганська область – 581 випадок;
  • Львівська область – 1758 випадків;
  • Миколаївська область – 769 випадків;
  • Одеська область – 1648 випадків;
  • Полтавська область – 1127 випадків;
  • Рівненська область – 1010 випадків;
  • Сумська область – 1113 випадки;
  • Тернопільська область – 749 випадків;
  • Харківська область – 1733 випадки;
  • Херсонська область – 647 випадків;
  • Хмельницька область – 1192 випадки;
  • Черкаська область – 718 випадків;
  • Чернівецька область – 577 випадків;
  • Чернігівська область – 826 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика смертей від коронавірусу в світі / Інфографіка 24 канал