Захворюваність висока: в Україні понад 26 тисяч випадків коронавірусу, 696 – летальних

Впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 26 488 людей, серед інфікованих 1654 дитини та 488 медпрацівників.

Статистика поширення COVID-19

Впродовж доби, 4 листопада до лікарень госпіталізували 5 497 людей з симптомами коронавірусної хвороби. Від ускладнень недуги, на жаль, померли 696 пацієнтів. Натомість видужали – 13 281 людина.

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За минулу добу в Україні провели 148 001 тест на коронавірус, зокрема:

методом ПЛР – 71 870,

методом ІФА – 21 173,

досліджень експрес-тестами на антиген – 54 958.

Статистика коронавірусу в регіонах: добовий приріст

Київ – 1772 випадки;

Вінницька область – 712 випадків;

Волинська область – 612 випадків;

Дніпропетровська область – 2388 випадків;

Донецька область – 1333 випадки;

Житомирська область – 993 випадки;

Закарпатська область – 469 випадків;

Запорізька область – 1595 випадків;

Івано-Франківська область – 926 випадків;

Київська область – 1072 випадки;

Кіровоградська область – 168 випадків;

Луганська область – 581 випадок;

Львівська область – 1758 випадків;

Миколаївська область – 769 випадків;

Одеська область – 1648 випадків;

Полтавська область – 1127 випадків;

Рівненська область – 1010 випадків;

Сумська область – 1113 випадки;

Тернопільська область – 749 випадків;

Харківська область – 1733 випадки;

Херсонська область – 647 випадків;

Хмельницька область – 1192 випадки;

Черкаська область – 718 випадків;

Чернівецька область – 577 випадків;

Чернігівська область – 826 випадків.

Від початку пандемії COVID-19 в країні підтвердили 3 032 951 випадок захворювання. Станом на 5 листопада видужали 2 492 419 людей. Водночас 70 842 пацієнти померли від ускладнень коронавірусу.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Статистика смертей від коронавірусу в світі / Інфографіка 24 канал