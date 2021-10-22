Медична система перезавантажена
У відомстві розповіли, що щодня на лінію швидкої допомоги надходить надзвичайно велика кількість дзвінків, яка вже встановила історичний рекорд. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час виступу в Раді.
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Крива захворюваності стрімко зростає
За його словами, Україна увійшла до чергової осінньо-зимової хвилі зростання рівня захворюваності на COVID-19.
Віктор Ляшко – очільник МОЗ
“Цього разу крива захворюваності стрімко зростає. Кожні два-три тижні кількість випадків COVID подвоюється. Кількість дзвінків на "103" вже встановила історичний рекорд. І він не буде останнім”.
Рекордна кількість викликів "швидких"
Також за словами міністра, наразі в Україні зафіксували історичний максимум кількість виїздів бригад "швидкої" і кількість госпіталізацій.
Убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусу, його наслідків і смерті можна завдяки вакцинації. Крім того, Віктор Ляшко вважає, що коронавірус може не зникнути ніколи, але з ним можна навчитись жити, зокрема захистити себе шляхом імунізації.
Яка захворюваність на коронавірус в Україні?Станом на 22 жовтня в Україні рекордна добова захворюваність на коронавірус – інфікувались 23,7 тисячі людей. Найбільшою є також кількість смертей серед ковід пацієнтів – 614. До лікарень госпіталізували понад 5 тисяч людей з вираженими симптомами коронавірусу.
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