Захворюваність зростає кожні 2 – 3 тижні: МОЗ фіксує рекордне навантаження на медичну систему

В Україні активно зростає кількість інфікованих коронавірусом. У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що захворюваність подвоюється кожні 2 – 3 тижні.

Медична система перезавантажена

У відомстві розповіли, що щодня на лінію швидкої допомоги надходить надзвичайно велика кількість дзвінків, яка вже встановила історичний рекорд. Про це сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко під час виступу в Раді.

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Крива захворюваності стрімко зростає

За його словами, Україна увійшла до чергової осінньо-зимової хвилі зростання рівня захворюваності на COVID-19.

Віктор Ляшко – очільник МОЗ “Цього разу крива захворюваності стрімко зростає. Кожні два-три тижні кількість випадків COVID подвоюється. Кількість дзвінків на "103" вже встановила історичний рекорд. І він не буде останнім”.

Рекордна кількість викликів "швидких"

Також за словами міністра, наразі в Україні зафіксували історичний максимум кількість виїздів бригад "швидкої" і кількість госпіталізацій.

Убезпечити себе від тяжкого перебігу коронавірусу, його наслідків і смерті можна завдяки вакцинації. Крім того, Віктор Ляшко вважає, що коронавірус може не зникнути ніколи, але з ним можна навчитись жити, зокрема захистити себе шляхом імунізації.

Яка захворюваність на коронавірус в Україні? Станом на 22 жовтня в Україні рекордна добова захворюваність на коронавірус – інфікувались 23,7 тисячі людей. Найбільшою є також кількість смертей серед ковід пацієнтів – 614. До лікарень госпіталізували понад 5 тисяч людей з вираженими симптомами коронавірусу.

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