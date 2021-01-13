В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 6 409 людей – це майже на тисячу більше, ніж вчора. Станом на 13 січня на коронавірус захворіли понад 1 мільйон 130 тисяч українців.

Добова статистика COVID-19

Серед нових випадків інфікування 187 дітей та 367 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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Впродовж доби госпіталізації потребували 2 564 хворих. Відомо, що від ускладнень померли ще 195 пацієнтів. Натомість видужали – 14 503 людини.

Ситуація з тестуванням

Від учора лабораторії МОЗ здійснили 59 931 тестування, зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253. Загалом кількість опрацьованих зразків методом ПЛР, станом на 13 січня – 5 841 502.

За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 130 839 людей; одужали – 826 871 пацієнт; померли внаслідок ускладненого перебігу COVID-19 – 20 214.

Поширення коронавірусу в регіонах за добу:

м. Київ – 906 випадків;

Вінницька область – 211 випадків;

Волинська область – 143 випадки;

Дніпропетровська область – 105 випадків;

Донецька область – 189 випадків;

Житомирська область – 101 випадок;

Закарпатська область – 100 випадків;

Запорізька область – 529 випадків;

Івано-Франківська область – 134 випадки;

Київська область – 280 випадків;

Кіровоградська область – 117 випадків;

Луганська область – 228 випадків;

Львівська область – 277 випадків;

Миколаївська область – 172 випадки;

Одеська область – 513 випадків;

Полтавська область – 356 випадків;

Рівненська область – 235 випадків;

Сумська область – 159 випадків;

Тернопільська область – 127 випадків;

Харківська область – 521 випадок;

Херсонська область – 141 випадок;

Хмельницька область – 348 випадків;

Черкаська область – 269 випадків;

Чернівецька область – 165 випадків;

Чернігівська область – 83 випадки.

*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.



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