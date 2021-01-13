Захворюваність зростає: за добу в Україні понад 6 тисяч хворих на COVID-19
В Україні за минулу добу захворіли на коронавірус 6 409 людей – це майже на тисячу більше, ніж вчора. Станом на 13 січня на коронавірус захворіли понад 1 мільйон 130 тисяч українців.
Добова статистика COVID-19
Серед нових випадків інфікування 187 дітей та 367 медпрацівників. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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Впродовж доби госпіталізації потребували 2 564 хворих. Відомо, що від ускладнень померли ще 195 пацієнтів. Натомість видужали – 14 503 людини.
Ситуація з тестуванням
Від учора лабораторії МОЗ здійснили 59 931 тестування, зокрема методом ПЛР – 35 678, методом ІФА – 24 253. Загалом кількість опрацьованих зразків методом ПЛР, станом на 13 січня – 5 841 502.
Поширення коронавірусу в регіонах за добу:
- м. Київ – 906 випадків;
- Вінницька область – 211 випадків;
- Волинська область – 143 випадки;
- Дніпропетровська область – 105 випадків;
- Донецька область – 189 випадків;
- Житомирська область – 101 випадок;
- Закарпатська область – 100 випадків;
- Запорізька область – 529 випадків;
- Івано-Франківська область – 134 випадки;
- Київська область – 280 випадків;
- Кіровоградська область – 117 випадків;
- Луганська область – 228 випадків;
- Львівська область – 277 випадків;
- Миколаївська область – 172 випадки;
- Одеська область – 513 випадків;
- Полтавська область – 356 випадків;
- Рівненська область – 235 випадків;
- Сумська область – 159 випадків;
- Тернопільська область – 127 випадків;
- Харківська область – 521 випадок;
- Херсонська область – 141 випадок;
- Хмельницька область – 348 випадків;
- Черкаська область – 269 випадків;
- Чернівецька область – 165 випадків;
- Чернігівська область – 83 випадки.
*У статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя.
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