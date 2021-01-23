Захворюваність у лавах ЗСУ знову зросла: скільки військових захворіли
Станом на 23 січня у лавах Збройних силах України на коронавірус хворіє 751 людина. За останню добу COVID-19 підтвердили ще у 51 військового.
Ситуація з коронавірусом у ЗСУ
Загалом від початку епідемії одужати вдалося 14 432 військових, на жаль, померли 39. Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.
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Наразі хворіє 751 людина, а на ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 128 військових. Крім того, у 18 з них термін ізоляції закінчується у найближчі 3 доби.
За добу 22 січня підтвердили 51 нове зараження коронавірусом.
До лікарень госпіталізували 13 людей
- Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військових;
- Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовий та 1 працівник ЗСУ;
- Білоцерківський, Миколаївський, Мукачівський, Деснянський та Запорізький військові госпіталі, 66 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовому;
- Чаплинська ЦРЛ – 1 військовий та 1 працівник ЗСУ;
- Богородчанська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ.
Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.
На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 46 людей:
- Київська область – 6 військових та 2 працівники ЗСУ;
- Одеська область – 7 військових та 1 працівник ЗСУ;
- Івано-Франківська область – 6 військових;
- Львівська область – 5 військових;
- Миколаївська область – 3 військових та 1 працівник ЗСУ;
- Запорізька та Полтавська області – по 2 військових:
- Дніпропетровська, Донецька та Волинська області – по 1 військовому.
У хворих – легкий перебіг захворювання.
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