Станом на 23 січня у лавах Збройних силах України на коронавірус хворіє 751 людина. За останню добу COVID-19 підтвердили ще у 51 військового.

Ситуація з коронавірусом у ЗСУ

Загалом від початку епідемії одужати вдалося 14 432 військових, на жаль, померли 39. Про це повідомляє пресслужба Командування медичних сил ЗСУ.

Актуально Коронавірус в Україні: за добу недугу виявили у 4 928 людей

Наразі хворіє 751 людина, а на ізоляції, зокрема й самоізоляції, перебувають 128 військових. Крім того, у 18 з них термін ізоляції закінчується у найближчі 3 доби.

За добу 22 січня підтвердили 51 нове зараження коронавірусом.

До лікарень госпіталізували 13 людей

Військово-медичний клінічний центр Північного регіону – 2 військових;

Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 1 військовий та 1 працівник ЗСУ;

Білоцерківський, Миколаївський, Мукачівський, Деснянський та Запорізький військові госпіталі, 66 військовий мобільний госпіталь – по 1 військовому;

Чаплинська ЦРЛ – 1 військовий та 1 працівник ЗСУ;

Богородчанська ЦРЛ – 1 працівник ЗСУ.

Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 46 людей:

Київська область – 6 військових та 2 працівники ЗСУ;

Одеська область – 7 військових та 1 працівник ЗСУ;

Івано-Франківська область – 6 військових;

Львівська область – 5 військових;

Миколаївська область – 3 військових та 1 працівник ЗСУ;

Запорізька та Полтавська області – по 2 військових:

Дніпропетровська, Донецька та Волинська області – по 1 військовому.

У хворих – легкий перебіг захворювання.