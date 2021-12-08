На Закарпатті анонімно вакцинувались 200 медиків з підробленими сертифікатами

8 грудня 2021 , 19:09
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Джерело:

ZAXID.NET

В Ужгороді в анонімному кабінеті вакцинації імунізували вже понад 200 медпрацівників, які мали підроблені сертифікати вакцинації.

На Закарпатті анонімно вакцинують людей

Загалом у кабінеті анонімної вакцинації щеплення зробили понад 1,4 тисячі людей. Серед тих, хто прийшов вакцинуватися – медпрацівники, держслужбовці, військові, вчителі та ті люди, які не робили щеплення з релігійних міркувань.

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Усі вони мали підроблені сертифікати про вакцинацію без внесення жодних даних у систему, тобто отримали папір з фальшивою інформацією про вакцинацію, з печатками різних медзакладів та підписами лікарів.

Серед вакцинованих були:

  • 202 медпрацівники,
  • 107 держслужбовців,
  • 370 освітян,
  • 20 підприємців,
  • 65 військових,
  • 134 людини, які не робили щеплення через приналежність до певних релігійних громад.

Ці всі люди мали підроблені папери і для медичної системи вони не були вакцинованими, хоча мали так званий сертифікат,
– розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров.

Зверніть увагу! Більшість людей, які скористалися можливістю отримати щеплення анонімно навіть не знали, що їхні дані не вносились до жодних медичних систем і боялися звертатися до медпрацівників, оскільки думали, що вже не мають права зробити вакцинацію від коронавірусу.

Чому запровадили анонімну вакцинацію

Ініціатор запровадження кабінету анонімної вакцинації Федір Шандор пояснив, що головна мета – пояснити людям, які зробили помилку і придбали підроблений сертифікат, що медики – не є їхні вороги, і переконати прийти й зробити щеплення.   

Наразі кабінет анонімної вакцинації працює в Ужгороді цілодобово на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital). Медики обіцяють не засуджувати пацієнтів, не ставитимуть лишніх запитань, не будуть присоромлювати за їх попередні помилки та переконання щодо вакцинації. 

Автор: Анастасія Лукашевська