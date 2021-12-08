На Закарпатті анонімно вакцинувались 200 медиків з підробленими сертифікатами
Джерело:ZAXID.NET
В Ужгороді в анонімному кабінеті вакцинації імунізували вже понад 200 медпрацівників, які мали підроблені сертифікати вакцинації.
На Закарпатті анонімно вакцинують людей
Загалом у кабінеті анонімної вакцинації щеплення зробили понад 1,4 тисячі людей. Серед тих, хто прийшов вакцинуватися – медпрацівники, держслужбовці, військові, вчителі та ті люди, які не робили щеплення з релігійних міркувань.
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Усі вони мали підроблені сертифікати про вакцинацію без внесення жодних даних у систему, тобто отримали папір з фальшивою інформацією про вакцинацію, з печатками різних медзакладів та підписами лікарів.
Серед вакцинованих були:
- 202 медпрацівники,
- 107 держслужбовців,
- 370 освітян,
- 20 підприємців,
- 65 військових,
- 134 людини, які не робили щеплення через приналежність до певних релігійних громад.
Ці всі люди мали підроблені папери і для медичної системи вони не були вакцинованими, хоча мали так званий сертифікат,
– розповів лікар-інфекціоніст Віктор Петров.
Чому запровадили анонімну вакцинацію
Ініціатор запровадження кабінету анонімної вакцинації Федір Шандор пояснив, що головна мета – пояснити людям, які зробили помилку і придбали підроблений сертифікат, що медики – не є їхні вороги, і переконати прийти й зробити щеплення.
Наразі кабінет анонімної вакцинації працює в Ужгороді цілодобово на вулиці Східній, 4/1 (медичний центр Prevention Hospital). Медики обіцяють не засуджувати пацієнтів, не ставитимуть лишніх запитань, не будуть присоромлювати за їх попередні помилки та переконання щодо вакцинації.