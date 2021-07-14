Цю інформацію підтвердив директор медзакладу Михайло Поляк. Він наголосив, що на результати ще 2 пацієнтів – очікують.

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Напередодні, 24 червня, аналізи людей, у яких підозрювали Дельта-штам, відіслали у Київ, а звідти – на дослідження в Європейську лабораторію. Результати аналізів отримали сьогодні, 14 липня.

Два результати прийшли позитивні, ще на два результати очікуємо. Коли вони будуть, – не знаємо,

– розповів Михайло Поляк.

Передісторія