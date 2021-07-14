Цю інформацію підтвердив директор медзакладу Михайло Поляк. Він наголосив, що на результати ще 2 пацієнтів – очікують.
Увага В Ужгороді запідозрили появу штаму Дельта: пацієнти приїхали з Росії
Напередодні, 24 червня, аналізи людей, у яких підозрювали Дельта-штам, відіслали у Київ, а звідти – на дослідження в Європейську лабораторію. Результати аналізів отримали сьогодні, 14 липня.
Два результати прийшли позитивні, ще на два результати очікуємо. Коли вони будуть, – не знаємо,
– розповів Михайло Поляк.
Передісторія
- В обласній інфекційній лікарні в Ужгороді медики запідозрили наявність штаму коронавірусу Дельта у двох пацієнтів. Обоє інфікованих приїхали з Росії.
- В Україні не було можливості діагностувати цей штам, тож очікували результатів із Європейської лабораторії.
Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу