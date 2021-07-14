На Закарпатті підтвердили 2 випадки Дельта-штаму

14 липня 2021 , 15:27
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Джерело:

"Суспільне"

Двох пацієнтів обласної інфекційної лікарні Ужгороді підозрювали у можливому інфікуванні штамом Дельта. Так, 14 липня обидва випадки лабораторно підтвердили.

Цю інформацію підтвердив директор медзакладу Михайло Поляк. Він наголосив, що на результати ще 2 пацієнтів – очікують. 

Увага В Ужгороді запідозрили появу штаму Дельта: пацієнти приїхали з Росії

Напередодні, 24 червня, аналізи людей, у яких підозрювали Дельта-штам, відіслали у Київ, а звідти – на дослідження в Європейську лабораторію. Результати аналізів отримали сьогодні, 14 липня.

Два результати прийшли позитивні, ще на два результати очікуємо. Коли вони будуть, – не знаємо,
– розповів Михайло Поляк.

Передісторія

  • В обласній інфекційній лікарні в Ужгороді медики запідозрили наявність штаму коронавірусу Дельта у двох пацієнтів. Обоє інфікованих приїхали з Росії.
  • В Україні не було можливості діагностувати цей штам, тож очікували результатів із Європейської лабораторії. 

Що відомо про штам коронавірусу Дельта / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Аліна Оліховська