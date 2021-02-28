Коронавірус у ЗСУ: на Закарпатті від ускладнень помер військовий
У лавах Збройних сил України зареєстрували 46 летальний випадок від ковіду. Станом на 28 лютого у війську хворіє 808 осіб.
Джерело:Командування Медичних сил ЗСУ
Від початку пандемії в ЗСУ вже одужало 15 946 осіб. 28 лютого зареєстрували 46 смерть – помер ще один військовий.
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Що відомо про померлого
- Позитивний ПЦР-тест військовий отримав 22 лютого 2021 року.
- Його госпіталізували до Центральної міської клінічної лікарні міста Ужгород.
- Військовослужбовець отримував необхідне лікування, проте стан його здоров'я погіршувався.
- Медики провели реанімаційні заходи, проте чоловіка врятувати не вдалось.
Статистика захворюваності на ковід в ЗСУ
За останню добу, 27 лютого, зареєстрували 115 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу. Стільки ж медики зафіксували напередодні. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізували 3 осіб. Наразі їхній стан задовільний.
До теми Скільки українців встигли вакцинуватися проти коронавірусу
У ЗСУ посилили запобіжні заходи, які мають зменшити кількість випадків захворювань на ковід.
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