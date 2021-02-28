Коронавірус у ЗСУ: на Закарпатті від ускладнень помер військовий

У лавах Збройних сил України зареєстрували 46 летальний випадок від ковіду. Станом на 28 лютого у війську хворіє 808 осіб.

Від початку пандемії в ЗСУ вже одужало 15 946 осіб. 28 лютого зареєстрували 46 смерть – помер ще один військовий.

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Що відомо про померлого

Позитивний ПЦР-тест військовий отримав 22 лютого 2021 року.

Його госпіталізували до Центральної міської клінічної лікарні міста Ужгород.

Військовослужбовець отримував необхідне лікування, проте стан його здоров'я погіршувався.

Медики провели реанімаційні заходи, проте чоловіка врятувати не вдалось.

Статистика захворюваності на ковід в ЗСУ

За останню добу, 27 лютого, зареєстрували 115 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу. Стільки ж медики зафіксували напередодні. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізували 3 осіб. Наразі їхній стан задовільний.

До теми Скільки українців встигли вакцинуватися проти коронавірусу

У ЗСУ посилили запобіжні заходи, які мають зменшити кількість випадків захворювань на ковід.

! Командування Медичних сил ЗСУ нагадує про необхідність дотримання дистанції, правил особистої гігєни та виконання карантинних обмежень.