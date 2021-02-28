Коронавірус у ЗСУ: на Закарпатті від ускладнень помер військовий

Джерело:Командування Медичних сил ЗСУ
У лавах Збройних сил України зареєстрували 46 летальний випадок від ковіду. Станом на 28 лютого у війську хворіє 808 осіб.
Від початку пандемії в ЗСУ вже одужало 15 946 осіб. 28 лютого зареєстрували 46 смерть – помер ще один військовий.
Читайте також В Україні зросла кількість госпіталізованих з COVID-19
За останню добу, 27 лютого, зареєстрували 115 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу. Стільки ж медики зафіксували напередодні. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізували 3 осіб. Наразі їхній стан задовільний.
До теми Скільки українців встигли вакцинуватися проти коронавірусу
У ЗСУ посилили запобіжні заходи, які мають зменшити кількість випадків захворювань на ковід.Важливо! Командування Медичних сил ЗСУ нагадує про необхідність дотримання дистанції, правил особистої гігєни та виконання карантинних обмежень.