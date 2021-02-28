Коронавірус у ЗСУ: на Закарпатті від ускладнень помер військовий

28 лютого 2021 , 14:25
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Командування Медичних сил ЗСУ

У лавах Збройних сил України зареєстрували 46 летальний випадок від ковіду. Станом на 28 лютого у війську хворіє 808 осіб.

Від початку пандемії в ЗСУ вже одужало 15 946 осіб. 28 лютого зареєстрували 46 смерть – помер ще один військовий.

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Що відомо про померлого

  • Позитивний ПЦР-тест військовий отримав 22 лютого 2021 року.
  • Його госпіталізували до Центральної міської клінічної лікарні міста Ужгород.
  • Військовослужбовець отримував необхідне лікування, проте стан його здоров'я погіршувався.
  • Медики провели реанімаційні заходи, проте чоловіка врятувати не вдалось.

Статистика захворюваності на ковід в ЗСУ

За останню добу, 27 лютого, зареєстрували 115 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу. Стільки ж медики зафіксували напередодні. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізували 3 осіб. Наразі їхній стан задовільний.

До теми Скільки українців встигли вакцинуватися проти коронавірусу

У ЗСУ посилили запобіжні заходи, які мають зменшити кількість випадків захворювань на ковід.

Важливо! Командування Медичних сил ЗСУ нагадує про необхідність дотримання дистанції, правил особистої гігєни та виконання карантинних обмежень.